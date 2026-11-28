Відкриття виставки в Art Ukraine Gallery. Фото: пресслужба

У Києві відбувся закритий передпоказ експозиції шедеврів світового мистецтва з нагоди 10-річного ювілею Art Ukraine Gallery. Поруч зі скульптурами всесвітньо визнаних митців Огюста Родена, Пабло Пікассо та Амедео Модільяні галерея представила твори провідних українських авторів у проєкті "Епоха постмодернізму".

З 27 листопада виставку можуть відвідати всі охочі.

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Наталія Заболотна та гості ювілейної виставки. Фото: пресслужба

Ювілейна виставка Art Ukraine Gallery у Києві

Ювілейне відкриття розпочалося з престуру, який провела засновниця та кураторка Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна.

Після офіційного відкриття відбувся закритий передпоказ для запрошених гостей.

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Проєкт "Епоха постмодернізму" об’єднав в одному просторі твори світових митців і роботи знакових українських авторів різних поколінь. Експозиція демонструє культурну тяглість та вплив світових митців на розвиток мистецтва пластики.

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Українська частина експозиції звертається до творчого прориву на межі 1980–1990-х років і простежує, як пошуки того періоду вплинули на сучасне українське мистецтво.

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Наталія Заболотна під час ювілейного вечора галереї. Фото: пресслужба

"Радію, що простір, який я десять років тому створювала як прихисток для власної душі, сьогодні став місцем зцілення та духовного затишку для тисяч чуттєвих до мистецтва сердець. Я пишаюся тим, що за ці десять років Art Ukraine Gallery стала для людей чимось більшим, аніж мистецтво.

У такі важкі для України часи сюди приходять, щоб побути поруч із мистецтвом, відчути красу й віднайти сили та натхнення. Для мене особливо цінно чути від наших відвідувачів, що це місце їх збирає та зцілює.

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З нагоди ювілею галереї ми прагнули зробити подарунок киянам і гостям столиці. Тож відсьогодні в одному просторі можна наживо побачити скульптури Огюста Родена, Амедео Модільяні, Пабло Пікассо та роботи знакових українських сучасних митців у проєкті "Епоха постмодернізму".

Так твори різних поколінь і різних мистецьких шкіл опинилися поруч.

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Коли бачиш їх в одному просторі, по-іншому відчуваєш і тяглість світового мистецтва, і водночас самобутність українського голосу в ньому", — зазначає Наталія Заболотна, засновниця та кураторка Art Ukraine Gallery, президентка Фонду гуманітарного розвитку України.

Наталія Заболотна з послом Латвії в експозиції скульптур Огюста Родена. Фото: пресслужба

Благодійна програма Art Ukraine Gallery на підтримку поранених дітей

Окремою частиною ювілейного вечора стала благодійна програма на підтримку поранених дітей і родин, які постраждали внаслідок війни. Цю роботу галерея веде спільно з Фондом гуманітарного розвитку України.

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Упродовж виставки відвідувачі можуть зробити добровільний внесок на допомогу пораненим дітям через QR-код Фонду.

У квітні цього року Art Ukraine Gallery відкрилася в новій локації, започаткувавши спільно з Фондом гуманітарного розвитку України збір добровільних донатів від відвідувачів на підтримку поранених дітей.

Протягом пів року вдалося зібрати 90 000 грн. На ці кошти придбали омріяні подарунки для двох родин із пораненими дітьми.

Гості на відкритті виставки шедеврів мистецтва. Фото: пресслужба

Гаджети отримали поранені сестрички-сироти Катя та Юлія Іоргу з Дружківки й родина Гомонюк із Херсона. Юним музикантам із херсонської родини також подарували втрачені музичні інструменти — скрипку та фортепіано Yamaha. Їхні улюблені музичні інструменти — фортепіано, скрипка та саксофон — залишилися під завалами зруйнованого будинку.

Перед гостями виступив важко поранений старший брат Артем Гомонюк. Він продовжує навчатися грі на саксофоні, який у 2023 році йому подарував Фонд гуманітарного розвитку України, коли хлопчику рятували ногу в Охматдиті.

На сцену з новою скрипкою також вийшла 11-річна Наталя Гомонюк. Дівчинка вразила гостей своєю майстерною грою. Тепер вона зможе продовжити навчання та втілити мрію стати відомою скрипалькою.

Рік тому за сприяння Фонду гуманітарного розвитку України для родини Гомонюків також придбали новий будинок.

Art Ukraine Gallery запрошує всіх шанувальників мистецтва та заохочує добровільні донати, які допомагають дітям, постраждалим від війни.

Гості ювілейного вечора Art Ukraine Gallery. Фото: пресслужба

Історія Art Ukraine Gallery та її благодійна діяльність

Art Ukraine Gallery у листопаді 2016 року заснувала заслужена діячка мистецтв України, президентка Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна. Вона продовжила культурну та соціальну діяльність, розпочату ще за десятиліття до того на чолі музейних інституцій — Українського дому та Мистецького Арсеналу.

"Жодна нормальна й психічно здорова людина не може байдуже дивитися на людське горе та не прагнути зарадити, доклавши максимум зусиль. Ще у 2014 році з перших днів війни на посаді генерального директора "Мистецького Арсеналу" ми почали приймати перші хвилі біженців — спочатку з Криму, а потім із Донбасу. Я започаткувала платформу "Арсенал добрих справ" та закликала всіх шанувальників мистецтва приходити на виставки Мистецького Арсеналу не з порожніми руками.

Тоді десятки тисяч людей відвідували кожен із проєктів у Мистецькому Арсеналі.

Завдяки колекціонерам-меценатам, моїм друзям-бізнесменам, просто відвідувачам ми одягли 6 000 українських воїнів у зимову амуніцію, передали на фронт, у тому числі через спільноту ветеранів "Альфи", близько 5 000 бронежилетів та касок. Тоді було багато добровольців, які йшли на фронт фактично в спортивках і без елементарних засобів безпеки. Мистецький Арсенал приймав сотні дітей вимушених переселенців для проведення екскурсій та заходів, у тому числі сеансів арттерапії. Передавав регулярно дитяче харчування, памперси, медикаменти та засоби гігієни в прифронтові регіони, такі як Добропілля, Слов’янськ та інші населені пункти Луганської, Донецької та Харківської областей. Ми активно підтримували лікарні та сиротинці. Одягали 500 дітей-сиріт із Донбасу, які були релоковані до санаторію-сиротинцю "Смарагдове містечко" під Святогірськом, та надавали їм усіляку підтримку харчуванням, технікою, засобами для творчості. У 2015 році ми подарували 4-кімнатну квартиру в Києві родині Новосельцевих із Вуглегірська, яка фактично була розстріляна впритул у власному будинку. Тоді загинули їхній 2-річний братик, 15-річна сестра та тато. Мама була важко поранена, а решта дітей зазнали важких травм.

Ми маємо робити все можливе й трохи неможливого, аби перемогти жорстокого ворога, кожен на своєму фронті! Адже віра й добро непереможні!" — розповідає Наталія Заболотна.

Музичний виступ на відкритті виставки. Фото: пресслужба

У квітні 2023 року галерея почала працювати в благодійному форматі, а навесні 2026-го відкрила новий панорамний простір в історичному центрі Києва.

Саме в цьому просторі на Печерських пагорбах із краєвидом на Дніпро та Києво-Печерську лавру триває ювілейна виставка шедеврів світового мистецтва.

Скульптура Огюста Родена "Мислитель". Фото: пресслужба

Графік роботи Art Ukraine Gallery та вартість квитків

Art Ukraine Gallery та ресторан при галереї "Мій Едем" відкриті для відвідувачів щодня з 09:00 до 20:00.

У галереї працює артресторан, де можна провести час із родиною чи друзями в оточенні творів мистецтва.

Про закриті заходи на території галереї повідомляють заздалегідь у соціальних мережах.

Art Ukraine Gallery має власне укриття, тому продовжує працювати під час повітряних тривог.

Вартість входу на виставку — 300 грн.

Діти та молодь до 21 року, військові, представники музейної спільноти, а також пільгові категорії населення можуть відвідувати виставкові проєкти галереї безкоштовно.

Відвідувачі також можуть зробити добровільний донат на підтримку поранених дітей.

Частина експозиції з роботами Іллі Чічкана. Фото: пресслужба

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