Открытие выставки в Art Ukraine Gallery. Фото: пресс-служба

В Киеве состоялся закрытый предварительный показ экспозиции шедевров мирового искусства, приуроченный к 10-летнему юбилею Art Ukraine Gallery. Наряду со скульптурами всемирно признанных художников Огюста Родена, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни галерея представила произведения ведущих украинских авторов в рамках проекта "Эпоха постмодернизма".

С 27 ноября выставку могут посетить все желающие.

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Наталья Заболотная и гости юбилейной выставки. Фото: пресс-служба

Юбилейная выставка Art Ukraine Gallery в Киеве

Юбилейное открытие началось с пресс-тура, который провела основательница и куратор Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.

После официального открытия состоялся закрытый предварительный показ для приглашенных гостей.

Проект "Эпоха постмодернизма" объединил в одном пространстве произведения мировых художников и работы знаковых украинских авторов разных поколений. Экспозиция демонстрирует культурную преемственность и влияние мировых художников на развитие изобразительного искусства.

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Украинская часть экспозиции обращается к творческому прорыву на рубеже 1980–1990-х годов и прослеживает, как поиски того периода повлияли на современное украинское искусство.

Наталья Заболотная во время юбилейного вечера галереи. Фото: пресс-служба

"Радуюсь, что пространство, которое я десять лет назад создавала как пристанище для собственной души, сегодня стало местом исцеления и духовного уюта для тысяч чувствительных к искусству сердец. Я горжусь тем, что за эти десять лет Art Ukraine Gallery стала для людей чем-то большим, чем просто искусство.

В такие тяжелые для Украины времена сюда приходят, чтобы побыть рядом с искусством, почувствовать красоту и обрести силы и вдохновение. Для меня особенно ценно слышать от наших посетителей, что это место объединяет и исцеляет их.

По случаю юбилея галереи мы постарались сделать подарок киевлянам и гостям столицы. Поэтому с сегодняшнего дня в одном пространстве можно увидеть вживую скульптуры Огюста Родена, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и работы знаковых украинских современных художников в рамках проекта "Эпоха постмодернизма".

Так произведения разных поколений и разных художественных школ оказались рядом.

Когда видишь их в одном пространстве, по-другому ощущаешь и преемственность мирового искусства, и в то же время самобытность украинского голоса в нём", — отмечает Наталья Заболотная, основательница и куратор Art Ukraine Gallery, президент Фонда гуманитарного развития Украины.

Наталья Заболотная с послом Латвии на выставке скульптур Огюста Родена. Фото: пресс-служба

Благотворительная программа Art Ukraine Gallery в поддержку раненых детей

Отдельной частью юбилейного вечера стала благотворительная программа в поддержку раненых детей и семей, пострадавших в результате войны. Эту работу галерея ведет совместно с Фондом гуманитарного развития Украины.

На протяжении выставки посетители могут сделать добровольный взнос в помощь раненым детям через QR-код Фонда.

В апреле этого года Art Ukraine Gallery открылась в новой локации, начав совместно с Фондом гуманитарного развития Украины сбор добровольных пожертвований от посетителей в поддержку раненых детей.

За полгода удалось собрать 90 000 грн. На эти средства были приобретены долгожданные подарки для двух семей с ранеными детьми.

Гости на открытии выставки шедевров искусства. Фото: пресс-служба

Гаджеты получили раненые сестрички-сироты Катя и Юлия Иоргу из Дружковки и семья Гомонюк из Херсона. Юным музыкантам из херсонской семьи также подарили утраченные музыкальные инструменты — скрипку и фортепиано Yamaha. Их любимые музыкальные инструменты — фортепиано, скрипка и саксофон — остались под завалами разрушенного дома.

Перед гостями выступил тяжело раненный старший брат Артем Гомонюк. Он продолжает учиться игре на саксофоне, который в 2023 году ему подарил Фонд гуманитарного развития Украины, когда мальчику спасали ногу в "Охматдете".

На сцену с новой скрипкой также вышла 11-летняя Наталья Гомонюк. Девочка поразила гостей своей виртуозной игрой. Теперь она сможет продолжить обучение и воплотить мечту стать известной скрипачкой.

Год назад при содействии Фонда гуманитарного развития Украины для семьи Гомонюков также приобрели новый дом.

Art Ukraine Gallery приглашает всех поклонников искусства и призывает к добровольным пожертвованиям, которые помогают детям, пострадавшим от войны.

Гости юбилейного вечера Art Ukraine Gallery. Фото: пресс-служба

История Art Ukraine Gallery и её благотворительная деятельность

Art Ukraine Gallery в ноябре 2016 года основала заслуженная деятельница искусств Украины, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная. Она продолжила культурную и социальную деятельность, начатую ещё за десятилетие до этого во главе музейных учреждений — Украинского дома и Художественного Арсенала.

"Ни один нормальный и психически здоровый человек не может равнодушно смотреть на человеческое горе и не стремиться помочь, приложив максимум усилий. Еще в 2014 году, с первых дней войны, на посту генерального директора "Художественного Арсенала" мы начали принимать первые волны беженцев — сначала из Крыма, а затем из Донбасса. Я создала платформу "Арсенал добрых дел" и призвала всех поклонников искусства приходить на выставки "Художественного Арсенала" не с пустыми руками.

Тогда десятки тысяч людей посещали каждый из проектов в "Художественном Арсенале".

Благодаря коллекционерам-меценатам, моим друзьям-бизнесменам и просто посетителям мы обеспечили 6 000 украинских воинов зимней экипировкой, передали на фронт, в том числе через сообщество ветеранов "Альфа", около 5 000 бронежилетов и касок. Тогда было много добровольцев, которые шли на фронт фактически в спортивных костюмах и без элементарных средств безопасности. "Художественный Арсенал" принимал сотни детей вынужденных переселенцев для проведения экскурсий и мероприятий, в том числе сеансов арт-терапии. Регулярно передавал детское питание, подгузники, медикаменты и средства гигиены в прифронтовые регионы, такие как Доброполье, Славянск и другие населенные пункты Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Мы активно поддерживали больницы и детские дома. Одевали 500 детей-сирот из Донбасса, которые были переселены в санаторий-приют «Изумрудный городок» под Святогорском, и оказывали им всевозможную поддержку в виде питания, техники и средств для творчества. В 2015 году мы подарили 4-комнатную квартиру в Киеве семье Новосельцевых из Углегорска, которая фактически была расстреляна в упор в собственном доме. Тогда погибли их 2-летний братик, 15-летняя сестра и папа. Мама была тяжело ранена, а остальные дети получили тяжелые травмы.

Мы должны делать всё возможное и немного невозможного, чтобы победить жестокого врага, каждый на своём фронте! Ведь вера и добро непобедимы!" — рассказывает Наталья Заболотная.

Музыкальное выступление на открытии выставки. Фото: пресс-служба

В апреле 2023 года галерея начала работать в благотворительном формате, а весной 2026-го открыла новое панорамное пространство в историческом центре Киева.

Именно в этом пространстве на Печерских холмах с видом на Днепр и Киево-Печерскую лавру проходит юбилейная выставка шедевров мирового искусства.

Скульптура Огюста Родена «Мыслитель». Фото: пресс-служба

График работы Art Ukraine Gallery и стоимость билетов

Art Ukraine Gallery и ресторан при галерее "Мой Эдем" открыты для посетителей ежедневно с 09:00 до 20:00.

В галерее работает арт-ресторан, где можно провести время с семьей или друзьями в окружении произведений искусства.

О закрытых мероприятиях на территории галереи сообщают заранее в социальных сетях.

Art Ukraine Gallery имеет собственное укрытие, поэтому продолжает работать во время воздушных тревог.

Стоимость входа на выставку — 300 грн.

Дети и молодежь до 21 года, военные, представители музейного сообщества, а также льготные категории населения могут посещать выставочные проекты галереи бесплатно.

Посетители также могут сделать добровольный взнос в поддержку раненых детей.

Часть экспозиции с работами Ильи Чичкана. Фото: пресс-служба

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