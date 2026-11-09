Павильон Гухуа Сюань в саду Запретного города. Фото: live2makan.com

Запретный город в Пекине на протяжении многих веков был резиденцией китайских императоров. Простые люди не могли туда попасть. Его открыли для туристов только в 1925 году, превратив в Дворцовый музей. Однако одна его часть осталась недоступной — роскошный сад, который император Цяньлун создал для собственного отдыха. Место было скрыто от глаз 100 лет. Только в сентябре 2025 года, после 25 лет реставрации, часть сада наконец открыли.

Новини.LIVE со ссылкой на CNN рассказывают, чем особенный сад и почему его так долго не показывали людям.

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Какой сад открыли в Запретном городе

Сад Цяньлуна расположен в северо-восточной части Запретного города. Его построили в 1771–1776 годах по приказу императора Цяньлуна из династии Цин.

Правитель задумал это место как личный уголок для отдыха после отречения от престола. Он увлекался поэзией, живописью и каллиграфией, поэтому хотел окружить себя настоящими произведениями искусства. Но император так и не поселился в своей будущей резиденции. Хотя он отрекся от престола в 1796 году, фактически продолжал влиять на управление государством до самой смерти.

Площадь сада составляет около 6000 кв. м. На этой сравнительно небольшой территории разместились 27 сооружений, объединенных в четыре внутренних двора.

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Чем особенный сад Цяньлуна

Здесь каждый метр продуман так, чтобы создавать новые пейзажи. Посетители могут увидеть:

изысканные павильоны с резными деревянными потолками и позолоченными оконными рамами;

искусственные горы, каменные композиции и извилистые дорожки;

старинные деревья;

небольшие дворики, скрытые за скалами и декоративными воротами.

Как пишет автор туристического блога live2makan, в саду есть необычный извилистый канал, созданный для императорских развлечений. Во время поэтических вечеров по нему пускали маленькие чаши с вином. Участники таких встреч должны были сочинять стихи и пить вино по определенным правилам. Естественного источника воды здесь не было, поэтому для канала создали специальную систему труб, скрытых среди искусственных скал.

Почему сад открыли только спустя сто лет

После падения императорской власти многие помещения Запретного города пришли в упадок. Некоторые дворы использовались как склады и государственные учреждения. Деревянные постройки страдали от пожаров и недостаточного ухода.

В 1925 году дворцовый комплекс превратили в музей, однако значительная часть территории еще десятилетиями оставалась недоступной. Масштабная реставрация сада Цяньлуна началась в 2000 году. Над ней работали специалисты Дворцового музея и Международного фонда памятников мира. Реставрация обошлась примерно в 15–18 млн долларов. 30 сентября 2025 года для туристов открыли первые два из четырех дворов. Событие приурочили к столетию Дворцового музея.

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