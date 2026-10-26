Каменное Село в Житомирской области. Коллаж: Новини.LIVE

В Житомирской области посреди густого леса спряталась странная деревня, в которой нет ни одного жителя. Гигантские каменные глыбы напоминают дома, хозяйственные постройки и целые улицы. Некоторым из них около двух миллиардов лет. Это место так и прозвали Каменное село.

Новини.LIVE со ссылкой на "Журнал Житомира" рассказывает, что это за место, где оно находится и как образовалось.

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Где находится Каменная деревня в Украине

Необычное место расположено недалеко от села Рудня-Замысловицкая в Коростенском районе Житомирской области. Это геологический заказник местного значения площадью 15 гектаров.

Среди сосен, берез и густого мха разбросано более 200 огромных гранитных валунов. Самые крупные весят до 30 тонн, а некоторые достигают 4–5 м в высоту. Камни имеют настолько необычные формы, что напоминают настоящие здания. Между ними образовались узкие проходы, похожие на деревенские улочки. Некоторые глыбы получили собственные названия. Здесь есть Пирамида, Сундук, Пещера хоббитов и даже камень, который называют Хлебом.

Как появилась Каменная деревня

Одна из самых популярных версий гласит, что огромные валуны принес ледник. Однако убедительных геологических доказательств нет.

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Другая версия ученых связана с Украинским кристаллическим щитом. Это древняя геологическая структура, породы которой выходят на поверхность в разных регионах Украины. В течение длительного времени вода, мороз и перепады температур разрушали горные породы. В результате образовались огромные каменные глыбы, которые постепенно приобрели причудливые очертания.

Легенда о селе, превратившемся в камень

Местные старожилы передавали из поколения в поколение историю о двух соседних селах. Одно было богатым, а другое — бедным. Когда наступил голод, бедняки трижды приходили просить еды к зажиточным соседям. Однако те отказывали им в помощи, а в последний раз даже прогнали камнями и палками. По легенде, Бог увидел человеческую жестокость и наказал богачей. Все их дома мгновенно превратились в камень.

Существует и другая история. Однажды через село проходил путник, который попросил хлеба. Богатый хозяин якобы положил ему в сумку целую буханку. Однако впоследствии выяснилось, что вместо хлеба мужчина дал обычный камень. Странником был сам Бог, который за обман превратил поселение в каменные глыбы.

Но, несмотря на название и многочисленные легенды, подтверждений существования настоящего поселения среди этих валунов нет.

Божий камень и загадочный след

Одна из самых известных достопримечательностей урочища — Божий камень. На его поверхности есть углубление, напоминающее отпечаток человеческой стопы. По местному поверью, этот след оставил Бог после битвы с дьяволом. Считается, что именно тогда огромный валун раскололся на две части. Большую назвали Божьим камнем, а меньшую — Дьявольским. Некоторые посетители верят, что камень способен исполнять желания.

Между двумя глыбами также есть узкая ущелина, которую называют Чистилищем. По поверью, прохождение через неё символизирует очищение от грехов. Однако этот проход очень тесен и может быть опасен.

Смотрите в видео, как выглядит Каменное Село:

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