В Карпатах есть озеро с черной водой и плавучим островом: что о нем известно

Журавлево озеро в Карпатах. Коллаж: Новини.LIVE

В Карпатах есть озеро, которое кажется бездонным, где вода почти черная, а посередине — остров, который никогда не стоит на месте. Под темной гладью кипит жизнь, а вокруг растет хищное растение. Это Журавлиное озеро, которое в народе называют Мертвым. Оно уникально в своем роде и окутано легендами.

Новини.LIVE со ссылкой на портал Национального природного парка Сколівські Бескиди рассказывает, что скрывает один из самых необычных водоемов Украины.

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Где находится Журавлиное озеро

Необычный водоем скрывается среди лесов Национального природного парка "Сколівські Бескиди", недалеко от водопада Каменка. Озеро находится на высоте около 620 м над уровнем моря, имеет неправильную овальную форму и длину примерно 50 м.

От водопада к нему ведет туристическая тропа. Впрочем, у самого водоема следует быть особенно осторожными. Берега переходят в сфагновое торфяник, под которым скрывается трясина. Зеленый мох может казаться твердым ковром, но выходить на поверхность болота опасно.

Два названия одного озера: почему одни называют его Журавлиным, а другие — Мертвым

Журавлиным озеро назвали не из-за птиц-журавлей, а из-за болотной клюквы (журавлина болотна), которая растет на сфагновом торфянике вокруг водоема.

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Народное название "Мертвое озеро" появилось из-за мрачного вида водоема. Потонувшие деревья, заболоченные берега и темная вода создают жуткое впечатление. Но на самом деле Мертвое озеро вовсе не мертвое. Оно кишит жизнью. В иле обитают мелкие рачки, в воде развиваются личинки стрекоз, а на затопленных ветках можно увидеть тритонов. А вот рыба здесь не водится. Ведь вода очень холодная и имеет высокое содержание сероводорода.

Откуда берется черная вода

В пасмурную погоду озеро выглядит так, будто его наполнили чернилами. Такой эффект создают заболоченная местность, торф, органические остатки, затонувшие деревья и тень густого леса.

Озеро постепенно зарастает. Под воздействием сфагновых мхов, осок и другой растительности здесь формируется плавающий слой, то есть плавучий слой растительности и торфа. Это естественный этап превращения водоема в верховое болото.

Остров, который может двигаться

Одно из главных чудес Журавлиного озера находится прямо посреди воды. Это небольшой плавучий остров, сформированный из сплетенных корней, веток и растительности. Он может менять свое положение, то приближаясь к берегу, то удаляясь от него.

Действительно ли у озера нет дна

В туристических источниках отмечается, что точная глубина водоема неизвестна. А фраза "бездонное озеро" звучит эффектно. Однако воспринимать ее буквально не стоит. Это скорее легенда, которую подпитывают темная вода, торфяное дно и большое количество затонувших стволов и ветвей.

Здесь растет растение, которое охотится на насекомых

Еще одна необычная деталь скрывается не в воде, а прямо у ее берега. На местном торфянике растет росичка круглолистная — небольшое насекомоядное растение. Ее листья покрыты клейкими волосками, к которым прилипают мелкие насекомые.

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