У Карпатах є озеро з чорною водою та плавучим островом: що про нього відомо

Журавлине озеро в Карпатах. Колаж: Новини.LIVE

У Карпатах є озеро, яке здається бездонним, де вода майже чорна, а посередині острів, який ніколи не стоїть на місці. Під темною гладдю є життя, а навколо росте хижа рослина. Це Журавлине озеро, яке в народі називають Мертвим. Воно унікальне у своєму роді та оповите легендами.

Новини.LIVE з посиланням на портал Національного природного парку Сколівські Бескиди розповідає, що приховує одна з найнезвичніших водойм України.

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Де розташоване Журавлине озеро

Незвичайна водойма ховається серед лісів Національного природного парку Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Озеро лежить на висоті близько 620 м над рівнем моря, має неправильну овальну форму і завдовжки приблизно 50 м.

Від водоспаду до нього веде туристична стежка. Втім, біля самої водойми варто бути особливо обережними. Береги переходять у сфагнове торфовище, під яким ховається трясовина. Зелений мох може здаватися твердим килимом, але виходити на поверхню болота небезпечно.

Дві назви одного озера: чому одні називають його Журавлиним, а інші — Мертвим

Журавлиним озеро назвали не через птахів-журавлів, а через журавлину болотну, яка росте на сфагновому торфовищі навколо водойми.

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Народна назва "Мертве озеро" з'явилася через похмурий вигляд водойми. Затонулі дерева, заболочені береги й темна вода створюють моторошне враження. Та насправді Мертве озеро зовсім не мертве. Воно кишить життям. У намулі живуть дрібні рачки, у воді розвиваються личинки бабок, а на затоплених гілках можна побачити тритонів. А от риба тут не водиться. Адже вода дуже холодна й має високий вміст сірководню.

Звідки береться чорна вода

У похмуру погоду озеро виглядає так, ніби його наповнили чорнилом. Такий ефект створюють заболочена місцевість, торф, органічні рештки, затонулі дерева та тінь густого лісу.

Озеро поступово заростає. Під впливом сфагнових мохів, осок та іншої рослинності тут формується сплавина, тобто плавучий шар рослинності й торфу. Це природний етап перетворення водойми на верхове болото.

Острів, який може рухатися

Одна з головних дивовиж Журавлиного озера знаходиться просто посеред води. Це невеликий плавучий острівець, сформований зі сплетених коренів, гілок і рослинності. Він може змінювати своє положення, то наближаючись до берега, то віддаляючись від нього.

Чи справді озеро не має дна

У туристичних джерелах зазначають, що точна глибина водойми невідома. А фраза "бездонне озеро" звучить ефектно. Однак сприймати її буквально не варто. Це радше легенда, яку підживлюють темна вода, торфове дно та велика кількість затонулих стовбурів і гілок.

Тут росте рослина, яка полює на комах

Ще одна незвична деталь ховається не у воді, а просто біля неї. На місцевому торфовищі росте росичка круглолиста, невелика комахоїдна рослина. Її листки вкриті клейкими волосками, до яких прилипають дрібні комахи.

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