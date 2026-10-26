Камінне Село у Житомирський області. Колаж: Новини.LIVE

У Житомирській області посеред густого лісу заховалося дивне село, яке немає жодного мешканця. Велетенські кам'яні брили нагадують будинки, господарські споруди та цілі вулиці. Деяким із них близько двох мільярдів років. Це місце так і прозвали Камінне село.

Новини.LIVE з посиланням на "Журнал Житомира" розповідає, що це за місце, де воно знаходиться та як утворилося.

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Де знаходиться Камінне село в Україні

Незвичайне місце розташоване неподалік села Рудня-Замисловицька в Коростенському районі Житомирської області. Це геологічний заказник місцевого значення площею 15 гектарів.

Серед сосен, беріз і густого моху розкидано понад 200 величезних гранітних валунів. Найбільші важать до 30 тонн, а деякі сягають 4–5 м заввишки. Камені мають настільки незвичайні форми, що нагадують справжні будівлі. Між ними утворилися вузькі проходи, схожі на сільські вулички. Деякі брили отримали власні назви. Тут є Піраміда, Скриня, Печера гобітів і навіть камінь, який називають Хлібом.

Як з'явилося Камінне село

Одна з найпопулярніших версій говорить, що величезні валуни приніс льодовик. Проте переконливих геологічних доказів немає.

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Інша версія науковців пов'язана з Українським кристалічним щитом. Це давня геологічна структура, породи якої виходять на поверхню в різних регіонах України. Протягом тривалого часу вода, мороз і перепади температур руйнували гірські породи. Внаслідок цього утворилися величезні кам'яні брили, що поступово набули химерних обрисів.

Легенда про село, яке перетворилося на камінь

Місцеві старожили переказували історію про два сусідні села. Одне було багатим, а друге бідним. Коли настав голод, бідняки тричі приходили просити їжі до заможних сусідів. Однак ті відмовляли їм у допомозі, а востаннє навіть прогнали камінням і палицями. За легендою, Бог побачив людську жорстокість і покарав багатіїв. Усі їхні будинки миттєво перетворилися на каміння.

Існує й інша історія. Одного разу через село проходив мандрівник, який попросив хліба. Заможний господар нібито поклав йому в торбу цілу паляницю. Проте згодом виявилося, що замість хліба чоловік дав звичайний камінь. Мандрівником був сам Бог, який за обман перетворив поселення на кам'яні брили.

Та попри назву та численні легенди, підтверджень існування справжнього поселення серед цих валунів немає.

Божий камінь і загадковий слід

Одна з найвідоміших пам'яток урочища — Божий камінь. На його поверхні є заглиблення, яке нагадує відбиток людської стопи. За місцевим повір'ям, цей слід залишив Бог після битви з дияволом. Вважається, що саме тоді величезна брила розкололася на дві частини. Більшу назвали Божим каменем, а меншу — Диявольським. Деякі відвідувачі вірять, що камінь здатний здійснювати бажання.

Між двома брилами також є вузька ущелина, яку називають Чистилищем. За повір'ям, проходження крізь неї символізує очищення від гріхів. Однак цей прохід дуже тісний і може бути небезпечним.

Дивіться у відео, який вигляд має Камінне Село:

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