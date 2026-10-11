Озеро на Волині у формі людського органу: де знаходиться водойма

Озеро Ухове на Волині. Колаж: Новини.LIVE

На Волині є озеро, яке з висоти пташиного польоту нагадує частину людського тіла. Але незвичайна форма далеко не єдина його особливість. Водойма приховує несподівану глибину, а місцеві жителі розповідають моторошну легенду про її походження.

Про це мальовниче місце розповіла волинська тревел-блогерка Наталя Оксенюк, передає Новини.LIVE.

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Де на Волині розташоване озеро у формі людського органа

Незвичайна водойма має назву Ухове. А місцеві жителі також називають її Ухом або Уховецьким озером. Розташована вона приблизно за кілометр на південь від села Уховецьк Ковельського району, неподалік траси Київ — Ковель.

Якщо подивитися на озеро з висоти, можна помітити дивовижну схожість його берегової лінії з людським вухом. Саме через таку форму водойма й отримала свою незвичайну назву.

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Озеро Ухове на Волині. Скриншот з відео

Попри невеликі розміри, Ухове досить глибоке. У деяких місцях відстань від поверхні води до дна сягає 12 м. Водночас поблизу пляжу берег пологий, а вода настільки мілка, що можна пройти кілька метрів, перш ніж вона підніметься вище колін. Ще одна особливість озера — прозора вода. У погожі дні крізь неї можна роздивитися піщане дно та невеликі зграйки риб.

Яку таємницю приховує озеро Ухове

Із водоймою пов'язана давня місцева легенда, яка пояснює її дивну назву. За переказами, колись через болотисту місцевість ішов чоловік, який вирушив на заробітки. Дорогою він потрапив у трясовину та почав повільно занурюватися в болото. Вибратися бідоласі так і не вдалося. Розповідають, що над поверхнею залишилося лише одне його вухо. Згодом саме на цьому місці нібито утворилося озеро, обриси якого нагадували людське вухо.

Озеро Ухове на Волині. Скриншот з відео

Чим особливе озеро Ухове та чи можна там відпочивати

Водойма приваблює туристів не тільки незвичайною формою. Влітку сюди приїжджають заради купання, піщаного пляжу та спокійного відпочинку серед природи. Береги озера обсаджені високими тополями, які створюють затишну атмосферу. Тут також є кілька дерев'яних пірсів, один із яких простягається далеко у воду. Поблизу зберігся старий дерев'яний будиночок, а на березі можна знайти місця для усамітненого відпочинку.

Восени Ухове особливо популярне серед рибалок. У водоймі водяться:

карась сріблястий;

плітка;

краснопірка;

окунь;

щука;

лин;

сазан;

лящ;

плоскирка.

Цікаво, що навіть узимку місцеві жителі знаходили тут розваги. Коли водойма вкривалася міцною кригою, влаштовували традиційне "фургало" — своєрідну крижану карусель із дерев'яною колодою та санками.

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