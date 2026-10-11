Озеро на Волыне в форме человеческого органа: где находится водоем

Озеро Ухове на Волыни. Коллаж: Новини.LIVE

На Волыни есть озеро, которое с высоты птичьего полета напоминает часть человеческого тела. Но необычная форма — далеко не единственная его особенность. Водоем скрывает неожиданную глубину, а местные жители рассказывают жуткую легенду о его происхождении.

Об этом живописном месте рассказала волынская тревел-блогер Наталья Оксенюк, передает Новини.LIVE.

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Где на Волыни расположено озеро в форме человеческого органа

Необычный водоем называется Ухове. А местные жители также называют его Ухом или Уховецким озером. Расположено оно примерно в километре к югу от села Уховецк Ковельского района, недалеко от трассы Киев — Ковель.

Если посмотреть на озеро с высоты, можно заметить удивительное сходство его береговой линии с человеческим ухом. Именно благодаря такой форме водоем и получил свое необычное название.

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Озеро Ухове на Волыни. Скриншот из видео

Несмотря на небольшие размеры, Ухове довольно глубокое. В некоторых местах расстояние от поверхности воды до дна достигает 12 м. В то же время возле пляжа берег пологий, а вода настолько мелкая, что можно пройти несколько метров, прежде чем она поднимется выше колен. Еще одна особенность озера — прозрачная вода. В ясные дни сквозь нее можно разглядеть песчаное дно и небольшие стайки рыб.

Какую тайну скрывает озеро Ухове

С водоемом связана древняя местная легенда, объясняющая его странное название. По преданию, когда-то через болотистую местность шел человек, отправившийся на заработки. По дороге он попал в трясину и начал медленно погружаться в болото. Выбраться несчастному так и не удалось. Говорят, что над поверхностью осталось лишь одно его ухо. Впоследствии именно на этом месте якобы образовалось озеро, очертания которого напоминали человеческое ухо.

Озеро Уховое на Волыни. Скриншот из видео

Чем особенное озеро Уховое и можно ли там отдыхать

Водоем привлекает туристов не только необычной формой. Летом сюда приезжают ради купания, песчаного пляжа и спокойного отдыха на лоне природы. Берега озера обсажены высокими тополями, которые создают уютную атмосферу. Здесь также есть несколько деревянных пирсов, один из которых простирается далеко в воду. Поблизости сохранился старый деревянный домик, а на берегу можно найти места для уединенного отдыха.

Осенью Ухове особенно популярно среди рыбаков. В водоеме водятся:

карась серебристый;

плотва;

красноперка;

окунь;

щука;

лин;

сазан;

лещ;

плоскирка.

Интересно, что даже зимой местные жители находили здесь развлечения. Когда водоем покрывался прочным льдом, они устраивали традиционное "фургало" — своеобразную ледяную карусель с деревянным бревном и санками.

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