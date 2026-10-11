Озеро на Волыне в форме человеческого органа: где находится водоем

Озеро в форме человеческого органа нашли на Волыни: фото и видео
На Волыни есть озеро, которое с высоты птичьего полета напоминает часть человеческого тела. Но необычная форма — далеко не единственная его особенность. Водоем скрывает неожиданную глубину, а местные жители рассказывают жуткую легенду о его происхождении.
Об этом живописном месте рассказала волынская тревел-блогер Наталья Оксенюк, передает Новини.LIVE.
Где на Волыни расположено озеро в форме человеческого органа
Необычный водоем называется Ухове. А местные жители также называют его Ухом или Уховецким озером. Расположено оно примерно в километре к югу от села Уховецк Ковельского района, недалеко от трассы Киев — Ковель.
Если посмотреть на озеро с высоты, можно заметить удивительное сходство его береговой линии с человеческим ухом. Именно благодаря такой форме водоем и получил свое необычное название.
Несмотря на небольшие размеры, Ухове довольно глубокое. В некоторых местах расстояние от поверхности воды до дна достигает 12 м. В то же время возле пляжа берег пологий, а вода настолько мелкая, что можно пройти несколько метров, прежде чем она поднимется выше колен. Еще одна особенность озера — прозрачная вода. В ясные дни сквозь нее можно разглядеть песчаное дно и небольшие стайки рыб.
Какую тайну скрывает озеро Ухове
С водоемом связана древняя местная легенда, объясняющая его странное название. По преданию, когда-то через болотистую местность шел человек, отправившийся на заработки. По дороге он попал в трясину и начал медленно погружаться в болото. Выбраться несчастному так и не удалось. Говорят, что над поверхностью осталось лишь одно его ухо. Впоследствии именно на этом месте якобы образовалось озеро, очертания которого напоминали человеческое ухо.
Чем особенное озеро Уховое и можно ли там отдыхать
Водоем привлекает туристов не только необычной формой. Летом сюда приезжают ради купания, песчаного пляжа и спокойного отдыха на лоне природы. Берега озера обсажены высокими тополями, которые создают уютную атмосферу. Здесь также есть несколько деревянных пирсов, один из которых простирается далеко в воду. Поблизости сохранился старый деревянный домик, а на берегу можно найти места для уединенного отдыха.
Осенью Ухове особенно популярно среди рыбаков. В водоеме водятся:
- карась серебристый;
- плотва;
- красноперка;
- окунь;
- щука;
- лин;
- сазан;
- лещ;
- плоскирка.
Интересно, что даже зимой местные жители находили здесь развлечения. Когда водоем покрывался прочным льдом, они устраивали традиционное "фургало" — своеобразную ледяную карусель с деревянным бревном и санками.
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