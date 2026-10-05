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Головна Відкриття У цьому селі залишилася одна людина: вона сама собі мер і виборець

У цьому селі залишилася одна людина: вона сама собі мер і виборець

Ua ru
5 жовтня 2026 09:13
Монові у Небрасці: як виглядає селище, де живе одна людина
Єдина мешканка Монові Елсі Ейлер. Фото: omaha.com

Уявіть населений пункт, де на вибори приходить лише одна людина і вона ж стає мером. Саме так уже понад два десятиліття живе Монові у штаті Небраска, США. Його єдина мешканка Елсі Ейлер керує селищем, веде документи, сплачує місцеві податки та тримає єдиний заклад, який приваблює сотні туристів.

Новини.LIVE з посиланням на Femina розповідає, як Елсі Ейлер самотужки підтримує життя одного з найнезвичайніших селищ Америки.

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Як Монові спорожніло

Монові розташоване на північному сході Небраски, неподалік від кордону з Південною Дакотою. Селище виникло на початку XX століття біля залізниці. У 1930-х роках тут жили понад 120 людей, працювали школа, пошта, церква та інші заклади.

Згодом робочих місць ставало менше, залізниця втратила колишнє значення, а молодь почала переїжджати до більших міст. У 2000 році в Монові залишалися лише Елсі та її чоловік Руді Ейлер. Після його смерті у 2004 році населення скоротилося до однієї людини. Але при цьому досі залишається офіційно зареєстрованим населеним пунктом.

Одна мешканка і ціла місцева влада

Елсі Ейлер народилася 11 жовтня 1933 року, тож уже 11 жовтня 2026 року їй виповниться 93 роки. Жінка у своєму поважному віці одночасно виконує кілька функцій місцевої влади. Вона є мером, секретарем і скарбником, оформлює необхідні документи та відповідає за муніципальні справи. Перед виборами жінка розміщує оголошення, а потім як єдина виборчиня голосує за себе. Вона також складає план утримання доріг і сплачує місцеві податки.

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Єдина мешканка Монові Елсі Ейлер
Єдина мешканка Монові Елсі Ейлер. Фото: brightside.me

Таверна, до якої їдуть десятки людей

Головне місце Монові сьогодні — Monowi Tavern. Елсі та її чоловік Руді почали керувати нею ще близько пів століття тому. Після смерті чоловіка вона продовжила працювати сама.

Попри те, що в самому Монові живе лише одна людина, Елсі оцінювала потік відвідувачів таверни приблизно у 50 людей на день. Найближчі інші ресторани розташовані більш ніж за 12 миль, тому заклад став справжнім місцем зустрічей для жителів навколишніх районів.

Усередині все доволі просто: дерев'яний бар і лише кілька столиків. Для дітей тут навіть тримають коробку з іграшками. Сама Елсі називає таверну не просто баром, а місцем, де збирається громада.

Сюди регулярно приїжджають навіть правоохоронці з сусідніх округів. Раз на місяць у таверні проводили спільні зустрічі, під час яких представники поліції обговорювали місцеві справи. А фермери взимку збираються тут на турніри з карткової гри юкер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селище без людей, але не без життя

У Монові є й власна бібліотека. Після смерті Руді його колекцію приблизно з п'яти тисяч книжок перенесли до невеликої будівлі, яка отримала назву Rudy's Library.

Коли Елсі відзначала 50 років роботи у таверні, привітати її приїхали місцеві фермери, правоохоронці та інші знайомі. Її онук заради святкування навіть прилетів із Нідерландів.

Сама Елсі пояснює свій вибір дуже просто: вона залишається у Монові, бо саме тут хоче жити. Тож населений пункт із однією мешканкою перетворився на місце, куди спеціально їдуть десятки людей, а одна маленька таверна фактично замінила цілий громадський центр.

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Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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