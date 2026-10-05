Монови в Небраске: как выглядит поселок, в котором живет один человек

Единственная жительница Монови — Элси Эйлер. Фото: omaha.com

Представьте себе населенный пункт, где на выборы приходит всего один человек, и именно он становится мэром. Именно так уже более двух десятилетий живет Монови в штате Небраска, США. Его единственная жительница Элси Эйлер управляет поселком, ведет документацию, платит местные налоги и держит единственное заведение, которое привлекает сотни туристов.

Новини.LIVE со ссылкой на Femina рассказывают, как Элси Эйлер в одиночку поддерживает жизнь одного из самых необычных поселков Америки.

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Как Монови опустело

Монови расположено на северо-востоке Небраски, недалеко от границы с Южной Дакотой. Поселок возник в начале XX века возле железной дороги. В 1930-х годах здесь жили более 120 человек, работали школа, почта, церковь и другие учреждения.

Со временем рабочих мест становилось все меньше, железная дорога утратила прежнее значение, а молодежь начала переезжать в более крупные города. В 2000 году в Монове оставались только Элси и ее муж Руди Эйлер. После его смерти в 2004 году население сократилось до одного человека. Но при этом населенный пункт до сих пор остается официально зарегистрированным.

Одна жительница и целые местные власти

Элси Эйлер родилась 11 октября 1933 года, так что уже 11 октября 2026 года ей исполнится 93 года. Женщина в своем почтенном возрасте одновременно выполняет несколько функций местной власти. Она является мэром, секретарем и казначеем, оформляет необходимые документы и отвечает за муниципальные дела. Перед выборами женщина размещает объявление, а затем, будучи единственной избирательницей, голосует за себя. Она также составляет план содержания дорог и уплачивает местные налоги.

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Единственная жительница Монови — Элси Эйлер. Фото: brightside.me

Таверна, в которую съезжаются десятки людей

Главное место в Монови сегодня — Monowi Tavern. Элси и ее муж Руди начали управлять ею еще около полувека назад. После смерти мужа она продолжила работать в одиночку.

Несмотря на то, что в самом Монови живет всего один человек, Элси оценивала поток посетителей таверны примерно в 50 человек в день. Ближайшие другие рестораны расположены более чем в 12 милях, поэтому заведение стало настоящим местом встреч для жителей окрестных районов.

Внутри все довольно просто: деревянный бар и всего несколько столиков. Для детей здесь даже держат коробку с игрушками. Сама Элси называет таверну не просто баром, а местом, где собирается община.

Сюда регулярно приезжают даже правоохранители из соседних округов. Раз в месяц в таверне проводились совместные встречи, во время которых представители полиции обсуждали местные дела. А фермеры зимой собираются здесь на турниры по карточной игре юкер.

Поселок без людей, но не без жизни

В Монове есть и собственная библиотека. После смерти Руди его коллекцию из примерно пяти тысяч книг перенесли в небольшое здание, которое получило название Rudy's Library.

Когда Элси отмечала 50-летие работы в таверне, поздравить ее приехали местные фермеры, сотрудники правоохранительных органов и другие знакомые. Ее внук ради празднования даже прилетел из Нидерландов.

Сама Элси объясняет свой выбор очень просто: она остается в Монове, потому что именно здесь хочет жить. Так что населенный пункт с одной жительницей превратился в место, куда специально едут десятки людей, а одна маленькая таверна фактически заменила целый общественный центр.

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