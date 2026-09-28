Жизнь на Аляске: как люди по полгода выживают в изоляции в городке Игл

Заснеженные дома на Аляске. Фото: cryopolitics.com

Украинцы хорошо знают, что значит готовиться к непростой зиме. Нужно сделать запасы пищи, подготовить грелки, фонарики, свечи, повербанки, зарядные станции на случай отключений света и отопления. Жители крошечного городка Игл на Аляске к холодному сезону тоже начинают готовиться заранее, но по другой причине. Зимой единственная дорога становится непроездной, поэтому обычная поездка за продуктами становится невозможной.

Как жители Игл готовятся к полугодовой изоляции из-за суровой зимы, пишет Adevarul, передает Новини.LIVE.

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Где находится Игл и почему он отрезан от мира

Игл (Eagle) — небольшой населенный пункт на Аляске, где проживает менее 100 человек. Городок расположен недалеко от границы с Канадой, на берегу реки Юкон.

Местные жители заранее готовятся к холодному сезону, ведь с октября до самой весны Игл находится в изоляции. Снежные заносы и суровая погода делают трассу непроезжей для обычных автомобилей. Дорожные службы могут расчистить снег и возобновить движение только весной.

Как выживают в Игл и делают запасы на полгода

Одна из жительниц Игл, Оливия Джонс, живет здесь вместе с мужем и четырьмя детьми. Каждый сентябрь ее семья тратит около 4000 долларов на запас продуктов на следующие шесть месяцев. Она ведет таблицу в Excel, где рассчитывает, сколько нужно масла, сыра, сметаны, мяса и других продуктов каждый месяц. Часть обязательно оставляет про запас. Но даже многолетний опыт не гарантирует идеального расчета. Однажды у семьи преждевременно закончилось масло, поэтому в следующем году Оливия решила купить его значительно больше.

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Оливия готовит запасы на шесть месяцев. Фото: FB/Open Public Record

Забыть что-то — не катастрофа, но очень дорогая ошибка. По будням в общину может прилетать почтовый самолет, которым доставляют необходимые товары. Стоимость зависит от веса груза, поэтому гораздо выгоднее привезти все до закрытия дороги.

Часть продуктов семья добывает самостоятельно. Летом здесь выращивают картофель, капусту, репу и зелень. Зимой Оливия использует гидропонную систему, чтобы даже в морозы иметь свежий салат. Важной частью жизни остается и охота.

Для человека, привыкшего, что супермаркет находится в нескольких минутах от дома, такая зима может показаться настоящей изоляцией. Но для жителей Игла это просто другой ритм жизни, где главное правило очень простое: к зиме нужно быть готовым заранее.

Важно, что жизнь в Игле не останавливается с наступлением зимы и перекрытием дороги. Дети продолжают ходить в школу, соседи встречаются, устраивают игровые вечера и зимние развлечения.

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