Життя на Алясці: як люди по пів року виживають в ізоляції у містечку Ігл

Засніжені будинки на Алясці. Фото: cryopolitics.com

Українці добре знають, що означає готуватися до непростої зими. Потрібно зробити запаси їжі, підготувати грілки, ліхтарики, свічки, повербанки, зарядні станції на випадок відключень світла та опалення. Мешканці крихітного містечка Ігл на Алясці до холодного сезону також починають готуватися заздалегідь, але з іншої причини. Узимку єдина дорога стає непроїзною, тому звичайна поїздка по продукти стає неможливою.

Як жителі Ігл готуються до піврічної ізоляції через найсуворішу зиму, пише Adevarul, передає Новини.LIVE.

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Де розташований Ігл і чому його відрізає від світу

Ігл (Eagle) — невелика громада на Алясці, де мешкає менше 100 людей. Містечко розташоване неподалік кордону з Канадою, на березі річки Юкон.

Місцеві заздалегідь готуються до холодного сезону, адже з жовтня до самої весни Ігл перебуває в ізоляції. Снігові замети та сувора погода роблять трасу непроїзною для звичайних автомобілів. Дорожні служби мають змогу розчистити сніг і відновити рух лише навесні.

Як виживають в Ігл та роблять запаси на пів року

Одна з мешканок Ігла, Олівія Джонс, живе тут разом із чоловіком та чотирма дітьми. Щовересня її родина витрачає близько 4000 доларів на запас продуктів на наступні шість місяців. Вона веде таблицю Excel, де розраховує, скільки потрібно масла, сиру, сметани, м'яса та інших продуктів щомісяця. Частину обов'язково залишає про запас. Та навіть багаторічний досвід не гарантує ідеального розрахунку. Одного року сім'ї передчасно забракло масла, тому наступного Олівія вирішила придбати його значно більше.

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Олівія готує запаси на шість місяців. Фото: FB/Open Public Record

Забути щось не катастрофа, але дуже дорога помилка. У будні до громади може прилітати поштовий літак, яким доставляють необхідні товари. Вартість залежить від ваги вантажу, тому набагато вигідніше привезти все до закриття дороги.

Частину продуктів сім'я отримує самостійно. Влітку тут вирощують картоплю, капусту, ріпу та зелень. Узимку Олівія використовує гідропонну систему, щоб навіть серед морозів мати свіжий салат. Важливою частиною життя залишається й полювання.

Для людини, яка звикла мати супермаркет за кілька хвилин від дому, така зима може здаватися справжньою ізоляцією. Але для мешканців Ігла це просто інший ритм життя, де головне правило дуже просте: до зими потрібно бути готовим заздалегідь.

Важливо, що життя в Іглі не зупиняється разом із зимою та перекриттям дороги. Діти продовжують ходити до школи, сусіди зустрічаються, влаштовують вечори ігор та зимові розваги.

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