Пешеходная улица Ольги Кобылянской в городе Черновцы. Фото: andy-travel.com.ua

В Украине есть волшебный город, где старинные каменные дома напоминают о Вене, театр и университет похожи на роскошные дворцы, а уютные кофейни сохраняют атмосферу прошлых веков. За свою красоту и культурную жизнь город даже получил прозвище "маленький Париж". Тот, кто сюда приедет хоть раз, обязательно влюбится в это место.

Какой же город Украины называют маленьким Парижем и чем он очаровывает, рассказывает Новини.LIVE.

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Париж в Украине: где его искать

Речь идет о Черновцах. Точно неизвестно, когда и кто впервые так назвал город. Также он получил названия "украинская Вена" и "жемчужина Буковины".

Свой европейский облик Черновцы в значительной степени сформировали в XIX и в начале XX века, когда край находился под властью Габсбургов. Тогда город был важным административным и культурным центром. Здесь жили украинцы, румыны, немцы, евреи, поляки и представители других народов.

Каждая община оставила свой след в архитектуре, традициях и искусстве. В центре возводили нарядные дома, открывали кафе, книжные магазины и театры. Город постепенно приобретал облик европейского культурного центра.

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Лучше всего знакомство с городом начинать с пешеходной улицы Ольги Кобылянской, которую когда-то называли Панской. Здесь сохранились десятки старинных каменных домов с изящными балконами, лепниной и необычными фасадами. В австрийские времена на этой улице работало знаменитое кафе "Габсбург".

А еще с Панской связана интересная легенда. Говорят, что когда-то брусчатку здесь мыли мылом и подметали букетами роз. Людей же в грязной обуви было строго запрещено пускать.

Пешеходная улица Ольги Кобылянской в городе Черновцы. Фото: karpatium.com.ua

Еще одно украшение Черновцов — музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. Его открыли в 1905 году по проекту известных венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. Здание с роскошным фасадом и скульптурами до сих пор остается одним из самых красивых памятников города.

Драматический театр им. О. Кобылянской. Фото: tva.ua

Настоящей архитектурной жемчужиной является бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации, где сейчас расположены корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Грандиозный комплекс возводился в течение 18 лет, с 1864 по 1882 год, по проекту чешского архитектора Йозефа Главки. В его архитектуре сочетаются византийские, романские, готические и другие мотивы. Особенно впечатляют корпуса, покрытые черепицей. Внутри здания вы увидите величественные залы. Также есть очень уютный внутренний двор.

В 2011 году резиденцию включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Фото: tamtour.com.ua

Чем еще удивляют Черновцы

В конце XIX века Черновцы были удивительно современным городом. Уже в 1896 году центральные улицы освещали электрические фонари. А 18 июля 1897 года здесь запустили электрический трамвай.

Город также стал домом для выдающихся художников. С Черновцами связаны жизнь и творчество писательницы Ольги Кобылянской и всемирно известного поэта Пауля Целана.

Сегодня Черновцы привлекают не только архитектурой, но и особой атмосферой. Здесь можно часами гулять по старым нарядным улицам, обсуждать новости за чашечкой кофе, рассматривать фасады домов, посещать спектакли и музеи, открывать для себя истории, которых не найдешь в обычных путеводителях.

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