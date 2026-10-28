Пішохідна вулиця Ольги Кобилянської у місті Чернівці. Фото: andy-travel.com.ua

В Україні є чарівне місто, де старовинні кам'яниці нагадують про Відень, театр та університет схожі на розкішні палаци, а затишні кав'ярні зберігають атмосферу минулих століть. За свою красу й культурне життя місто навіть отримало прізвисько "маленький Париж". Той, хто сюди приїде хоч раз, обов'язково закохається у це місце.

Яке ж місто України називають маленьким Парижем та чим воно зачаровує, розповідає Новини.LIVE.

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Мовиться про Чернівці. Достеменно невідомо, коли й хто вперше так назвав місто. Також воно отримало назви "український Відень" та "перлина Буковини".

Своє європейське обличчя Чернівці значною мірою сформувало у XIX та на початку XX століття, коли край перебував під владою Габсбургів. Тоді місто було важливим адміністративним і культурним центром. Тут жили українці, румуни, німці, євреї, поляки та представники інших народів.

Кожна громада залишила свій слід в архітектурі, традиціях і мистецтві. У центрі зводили ошатні будинки, відкривали кав'ярні, книгарні та театри. Місто поступово набувало вигляду європейського культурного осередку.

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Найкраще знайомство з містом починати з пішохідної вулиці Ольги Кобилянської, яку колись називали Панською. Тут збереглися десятки старовинних кам'яниць із витонченими балконами, ліпниною та незвичайними фасадами. За австрійських часів на вулиці працювала знаменита кав'ярня "Габсбург".

А ще з Панською пов'язана цікава легенда. Кажуть, що колись бруківку тут мили милом та підмітали букетами троянд. Людей у брудному взутті було суворо заборонено пускати.

Пішохідна вулиця Ольги Кобилянської у місті Чернівці. Фото: karpatium.com.ua

Ще одна окраса Чернівців — музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Його відкрили 1905 року за проєктом відомих віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. Будівля з розкішним фасадом і скульптурами досі залишається однією з найкрасивіших пам'яток міста.

Драматичний театр ім. О. Кобилянської. Фото: tva.ua

Справжньою архітектурною перлиною є колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації, де нині розташовані корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Грандіозний комплекс зводили протягом 18 років, із 1864 до 1882 року, за проєктом чеського архітектора Йозефа Главки. У його архітектурі поєдналися візантійські, романські, готичні та інші мотиви. Особливо вражають оздоблені даховою черепицею корпуси. Усередині будівлі ви побачите величні зали. Також є дуже затишне внутрішнє подвір'я.

У 2011 році резиденцію внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Фото: tamtour.com.ua

Чим ще дивують Чернівці

Наприкінці XIX століття Чернівці були напрочуд сучасним містом. Уже 1896 року центральні вулиці освітлювали електричні ліхтарі. А 18 липня 1897 року тут запустили електричний трамвай.

Місто також стало домівкою для видатних митців. Із Чернівцями пов'язані життя і творчість письменниці Ольги Кобилянської та всесвітньо відомого поета Пауля Целана.

Сьогодні Чернівці приваблюють не лише архітектурою, а й особливою атмосферою. Тут можна годинами гуляти старими ошатними вулицями, обговорювати новини за філіжанкою кави, розглядати фасади будинків, відвідувати вистави та музеї, відкривати для себе історії, яких не знайдеш у звичайних путівниках.

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