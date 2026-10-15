Где находится самый высокий город мира на высоте 5100 метров и как там живут люди

Жители города Ла-Ринконада, Перу. Фото: tomorrow.city

На Земле есть город, где даже обычная прогулка заставит вас задыхаться. Ночью температура опускается до -10°C, в домах нет отопления, а чистая вода считается роскошью. Казалось бы, кто захочет жить в таких условиях? Однако тысячи людей добровольно переезжают сюда и остаются на долгие годы.

Где находится самый высокогорный город мира и почему люди действительно хотят там жить, рассказало издание HGY, передает Новини.LIVE.

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Где находится самый высокогорный город мира

В перуанских Андах, на склоне горы Ананеа, расположена Ла-Ринконада. По данным Книги рекордов Гиннеса, это самый высокогорный постоянно заселенный город мира. Он находится примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря.

К слову, в Украине самое высокогорное село, где постоянно проживают люди, расположено в Вижницком районе Черновицкой области. Это село Верхний Яловец. Средняя высота села составляет 980 метров. Самый высокий зафиксированный показатель — дом Федоры Попюк. Он находится на высоте 1335,7 метра над уровнем моря. Его официально зарегистрировали в Книге рекордов Украины.

Как люди живут на высоте более 5000 метров

По оценкам NASA за 2019 год, в Ла-Ринконаде проживало около 50 тысяч человек. Численность населения установить сложно, ведь многие жители приезжают сюда на заработки.

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Это довольно живописный городок. Металлические домики спрятаны среди заснеженных гор. Но за этими пейзажами скрывается суровая реальность. Здесь настолько мало кислорода, что неподготовленный человек может почувствовать головную боль, головокружение и тошноту. Даже обычная ходьба превращается в испытание. Местные жители лучше приспособлены к разреженному воздуху, однако и они страдают от нехватки кислорода.

К тому же в городе нет полноценной системы водоснабжения, канализации и централизованного вывоза мусора. Многие семьи живут в холодных домах. Продукты приходится привозить из более низких районов. Вырастить хоть что-то невозможно. Дополнительную опасность представляет загрязнение. Отходы горнодобывающей промышленности скапливаются вблизи жилых кварталов и отравляют окружающую среду.

Почему люди не уезжают из Ла-Ринконадо

Учитывая все вышеперечисленные минусы, трудно представить, что заставляет людей селиться в этом перуанском городке. Но сюда привлекает новых жителей — золото. В окружающих горах работают шахты, где люди надеются разбогатеть. Хотя это сложная задача.

В Ла-Ринконаде существует местная система оплаты труда. Она называется качоррео. Некоторые шахтеры более 20 дней работают без зарплаты, чтобы затем получить несколько дней на добычу золотоносной породы в собственную пользу. Если повезет, находка принесет значительные деньги. Если нет — человек может остаться почти без заработка после недель изнурительного труда. При этом шахтерам угрожают обвалы, взрывы и ядовитые газы.

Но именно надежда однажды найти золото и разбогатеть заставляет многих оставаться и рисковать своей жизнью.

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