Где находится самый высокий город мира на высоте 5100 метров и как там живут люди

Самый высокий город мира стоит на высоте 5100 метров: где его искать
На Земле есть город, где даже обычная прогулка заставит вас задыхаться. Ночью температура опускается до -10°C, в домах нет отопления, а чистая вода считается роскошью. Казалось бы, кто захочет жить в таких условиях? Однако тысячи людей добровольно переезжают сюда и остаются на долгие годы.
Где находится самый высокогорный город мира и почему люди действительно хотят там жить, рассказало издание HGY, передает Новини.LIVE.
Где находится самый высокогорный город мира
В перуанских Андах, на склоне горы Ананеа, расположена Ла-Ринконада. По данным Книги рекордов Гиннеса, это самый высокогорный постоянно заселенный город мира. Он находится примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря.
К слову, в Украине самое высокогорное село, где постоянно проживают люди, расположено в Вижницком районе Черновицкой области. Это село Верхний Яловец. Средняя высота села составляет 980 метров. Самый высокий зафиксированный показатель — дом Федоры Попюк. Он находится на высоте 1335,7 метра над уровнем моря. Его официально зарегистрировали в Книге рекордов Украины.
Как люди живут на высоте более 5000 метров
По оценкам NASA за 2019 год, в Ла-Ринконаде проживало около 50 тысяч человек. Численность населения установить сложно, ведь многие жители приезжают сюда на заработки.
Это довольно живописный городок. Металлические домики спрятаны среди заснеженных гор. Но за этими пейзажами скрывается суровая реальность. Здесь настолько мало кислорода, что неподготовленный человек может почувствовать головную боль, головокружение и тошноту. Даже обычная ходьба превращается в испытание. Местные жители лучше приспособлены к разреженному воздуху, однако и они страдают от нехватки кислорода.
К тому же в городе нет полноценной системы водоснабжения, канализации и централизованного вывоза мусора. Многие семьи живут в холодных домах. Продукты приходится привозить из более низких районов. Вырастить хоть что-то невозможно. Дополнительную опасность представляет загрязнение. Отходы горнодобывающей промышленности скапливаются вблизи жилых кварталов и отравляют окружающую среду.
Почему люди не уезжают из Ла-Ринконадо
Учитывая все вышеперечисленные минусы, трудно представить, что заставляет людей селиться в этом перуанском городке. Но сюда привлекает новых жителей — золото. В окружающих горах работают шахты, где люди надеются разбогатеть. Хотя это сложная задача.
В Ла-Ринконаде существует местная система оплаты труда. Она называется качоррео. Некоторые шахтеры более 20 дней работают без зарплаты, чтобы затем получить несколько дней на добычу золотоносной породы в собственную пользу. Если повезет, находка принесет значительные деньги. Если нет — человек может остаться почти без заработка после недель изнурительного труда. При этом шахтерам угрожают обвалы, взрывы и ядовитые газы.
Но именно надежда однажды найти золото и разбогатеть заставляет многих оставаться и рисковать своей жизнью.
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