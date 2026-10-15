Де знаходиться найвище місто світу на висоті 5100 метрів і як там живуть люди

Жителі міста Ла-Рінконада, Перу. Фото: tomorrow.city

На Землі є місто, де навіть звичайна прогулянка закінчиться для вас дикою задишкою. Уночі температура падає до -10°C, у будинках немає опалення, а чиста вода вважається розкішшю. Здавалося б, хто захоче жити в таких умовах? Проте тисячі людей добровільно переїжджають сюди й залишаються на роки.

Де знаходиться найвище місто світу і чому люди дійсно хочуть там жити, розповіло видання HGY, передає Новини.LIVE.

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Де розташоване найвище місто світу

У перуанських Андах, на схилі гори Ананеа, розташована Ла-Рінконада. За даними Книги рекордів Гіннеса, це найвище постійно заселене місто світу. Воно лежить приблизно на висоті 5100 метрів над рівнем моря.

До слова, в Україні найвище село, де постійно проживають люди, розташоване у Вижницькому районі Чернівецької області. Це село Верхній Яловець. Середня висота села становить 980 метрів. Найвищий зафіксований показник — будинок Федори Попюк. Він має висоту 1335,7 метра над рівнем моря. Його офіційно зареєстрували в Книзі рекордів України.

Як люди живуть на висоті понад 5000 метрів

За оцінками NASA за 2019 рік, у Ла-Рінконаді проживали близько 50 тисяч людей. Чисельність населення встановити складно, адже багато жителів приїжджають сюди на заробітки.

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Це доволі мальовниче містечко. Металеві будиночки заховані серед засніжених гір. Але за цим краєвидами приховується сувора реальність. Тут настільки мало кисню, що непідготовлена людина може відчути головний біль, запаморочення та нудоту. Навіть звичайна ходьба перетворюється на випробування. Місцеві мешканці краще пристосовані до розрідженого повітря, проте й вони страждають від нестачі кисню.

На додачу у місті немає повноцінної системи водопостачання, каналізації та централізованого вивезення сміття. Багато родин мешкають у холодних будинках. Продукти доводиться привозити з нижчих районів. Виростити хоч щось нереально. Додаткову небезпеку становить забруднення. Відходи гірничої промисловості накопичуються поблизу житлових кварталів і отруюють довкілля.

Чому люди не залишають Ла-Рінконаду

Враховуючи усі вище перелічені мінуси, важко уявити, що змушує людей оселятися у перуанському містечку. Але сюди приваблює нових мешканців — золото. У навколишніх горах працюють шахти, де люди сподіваються заробити статки. Хоч це складна задача.

У Ла-Рінконаді є місцева система оплати праці. Вона називається качоррео. Деякі шахтарі понад 20 днів працюють без зарплати, щоб потім отримати кілька днів для видобутку золотоносної породи на власну користь. Якщо пощастить, знахідка принесе значні гроші. Якщо ні — людина може залишитися майже без заробітку після тижнів виснажливої праці. При цьому шахтарям загрожують обвали, вибухи та отруйні гази.

Та саме надія одного дня знайти золото й розбагатіти змушує багатьох залишатися й ризикувати своїм життям.

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