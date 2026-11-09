Павільйон Гухуа Сюань у саду Забороненого міста. Фото: live2makan.com

Заборонене місто у Пекіні багато століть було резиденцією китайських імператорів. Звичайні люди не могли туди потрапити. Його відкрили для туристів лише у 1925 році, перетворивши на Палацовий музей. Проте одна його частина залишилася недоступною — розкішний сад, який імператор Цяньлун створив для власного відпочинку. Місце було приховано 100 років. Лише у вересні 2025 року, після 25 років реставрації, частину саду нарешті відкрили.

Новини.LIVE з посиланням на CNN розповідає, чим особливий сад та чому його так довго не показували людям.

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Який сад відкрили у Забороненому місті

Сад Цяньлун розташований у північно-східній частині Забороненого міста. Його збудували у 1771–1776 роках за наказом імператора Цяньлуна з династії Цін.

Правитель задумав це місце як особистий куточок для відпочинку після зречення престолу. Він захоплювався поезією, живописом і каліграфією, тому хотів оточити себе справжніми витворами мистецтва. Але імператор так і не оселився у своїй майбутній резиденції. Хоча він зрікся престолу у 1796 році, фактично продовжував впливати на управління державою до самої смерті.

Площа саду становить близько 6000 кв. м. На цій порівняно невеликій території розмістилися 27 споруд, об'єднаних у чотири внутрішні двори.

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Чим особливий сад Цяньлун

Тут кожен метр продуманий так, щоб створювати нові краєвиди. Відвідувачі можуть побачити:

вишукані павільйони з різьбленими дерев'яними стелями та позолоченими віконними рамами;

штучні гори, кам'яні композиції та звивисті доріжки;

старовинні дерева;

невеликі дворики, приховані за скелями та декоративними воротами.

Як пише автор туристичного блогу live2makan, у саду є незвичайний звивистий канал, створений для імператорських розваг. Під час поетичних вечорів ним пускали маленькі чаші з вином. Учасники таких зустрічей мали складати вірші та пити вино за певними правилами. Природного джерела води тут не було, тому для каналу створили спеціальну систему труб, прихованих серед штучних скель.

Чому сад відкрили лише через сто років

Після падіння імператорської влади чимало приміщень Забороненого міста занепали. Деякі двори використовували як склади та державні установи. Дерев'яні споруди страждали від пожеж і недостатнього догляду.

У 1925 році палацовий комплекс перетворили на музей, однак значна частина території ще десятиліттями залишалася недоступною. Масштабне відновлення саду Цяньлун розпочалося у 2000 році. Над ним працювали фахівці Палацового музею та міжнародного Фонду пам'яток світу. Реставрація коштувала орієнтовно 15–18 млн доларів. 30 вересня 2025 року для туристів відкрили перші два з чотирьох дворів. Подію приурочили до сторіччя Палацового музею.

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