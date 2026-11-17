Крипта цивилизации в США, которую откроют в 8113 году. Коллаж: Новини.LIVE

В подвале одного из американских университетов находится тайная комната со стальными дверями, которые не открывались с 1940 года. Их заварили, а дату открытия определили с точностью до дня. Внутри оставили множество вещей. Все они предназначены для людей, которые будут жить через тысячи лет и, возможно, ничего не будут знать о нашей цивилизации.

Что именно там спрятали и почему выбрали столь отдаленную дату, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Galaxy.

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Почему комнату откроют именно в 8113 году

Необычное хранилище носит название Крипта цивилизации. Оно расположено в Университете Оглторпа в Атланте, США. Идея принадлежит президенту университета Торнвеллу Джейкобсу, который в 1930-х годах изучал древние культуры.

Его поразило, как мало мы знаем о повседневной жизни людей прошлого. Поэтому он решил оставить потомкам своеобразный портрет человечества: не только книги и исторические документы, но и самые обычные вещи.

Дата открытия тоже не случайна. В те времена 4241 год до нашей эры считался началом египетского календаря. По подсчетам Джейкобса, с тех пор до 1936 года прошло 6177 лет. Столько же он отсчитал в будущее и получил 8113 год.

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Торнвелл Джейкобс (справа) внутри Крипты Цивилизации перед ее закрытием. Фото: Oglethorpe University Archives

Что спрятали в Крипте цивилизации

Содержимое комнаты больше напоминает причудливый музей, чем секретный бункер. Здесь хранятся более 640 тысяч страниц книг и документов на микропленках, среди которых Библия, Коран, "Илиада" и произведения Данте.

А рядом — вещи, которые вряд ли ожидаешь увидеть в послании на тысячелетие вперед:

игрушечный Дональд Дак;

детский конструктор;

запечатанная бутылка пива;

обычная мухобойка;

печатная машинка;

радиоприемник;

кассовый аппарат;

женская сумочка с ее содержимым;

оригинальный сценарий фильма "Унесенные ветром".

Есть даже записи голосов Гитлера, Сталина, Рузвельта и мультяшного моряка Попая. А чтобы будущие посетители смогли понять послание, внутри оставили специальное устройство для изучения английского языка.

Также оставили проекторы, увеличительное стекло и генератор с ветровым приводом — на случай, если у людей будущего не будет электричества. Золото и драгоценности специально не клали, чтобы не привлекать грабителей.

Интерьер Крипты цивилизации, сфотографированный перед герметизацией. Фото: Oglethorpe University Archives

Как комнату защитили на тысячи лет

Для Крипты переоборудовали старый бассейн, создав камеру размером примерно 6 на 3 на 3 метра. Часть предметов поместили в герметичные контейнеры с азотом, чтобы замедлить их разрушение.

28 мая 1940 года хранилище запечатали стальными дверями. Сегодня вы можете увидеть эти двери в университете, но зайти внутрь нельзя. По замыслу создателей, их должны открыть только 28 мая 8113 года — если Крипта Цивилизации переживет следующие шесть тысячелетий.

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