Крипта Цивілізації у США, яку відкриють у 8113 році. Колаж: Новини.LIVE

У підвалі одного з американських університетів є таємна кімната зі сталевими дверима, які не відчиняли з 1940 року. Їх заварили, а дату відкриття визначили з точністю до дня. Всередині залишили безліч речей. Всі вони призначені для людей, які житимуть через тисячі років і, можливо, нічого не знатимуть про нашу цивілізацію.

Що саме там сховали та чому обрали настільки далеку дату, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Daily Galaxy.

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Чому кімнату відкриють саме у 8113 році

Незвичайне сховище має назву Крипта Цивілізації. Воно розташоване в Університеті Оглторпа в Атланті, США. Ідея належить президенту закладу Торнвеллу Джейкобсу, який у 1930-х роках вивчав стародавні культури.

Його вразило, як мало ми знаємо про повсякденне життя людей минулого. Тому він вирішив залишити нащадкам своєрідний портрет людства: не лише книжки й історичні документи, а й найзвичайніші речі.

Дата відкриття теж не випадкова. У ті часи 4241 рік до нашої ери вважали початком єгипетського календаря. За підрахунками Джейкобса, відтоді до 1936 року минуло 6177 років. Стільки ж він відрахував у майбутнє й отримав 8113 рік.

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Торнвелл Джейкобс (праворуч) всередині Крипти Цивілізації перед її закриттям. Фото: Oglethorpe University Archives

Що сховали в Крипті Цивілізації

Вміст кімнати більше нагадує дивакуватий музей, ніж секретний бункер. Тут зберігаються понад 640 тисяч сторінок книжок і документів на мікроплівках, серед яких Біблія, Коран, "Іліада" та твори Данте.

А поруч — речі, які навряд чи очікуєте побачити в посланні на тисячоліття вперед:

іграшковий Дональд Дак;

дитячий конструктор;

запечатана пляшка пива;

звичайна мухобійка;

друкарська машинка;

радіоприймач;

касовий апарат;

жіноча сумочка з її вмістом;

оригінальний сценарій фільму "Віднесені вітром".

Є навіть записи голосів Гітлера, Сталіна, Рузвельта й мультяшного моряка Попая. А щоб майбутні відвідувачі змогли зрозуміти послання, всередині залишили спеціальний пристрій для вивчення англійської мови.

Також залишили проєктори, збільшувальне скло й генератор із вітряним приводом — на випадок, якщо люди майбутнього не матимуть електрики. Золото та коштовності спеціально не клали, щоб не приваблювати грабіжників.

Інтер'єр Крипти Цивілізації, сфотографований перед герметизацією. Фото: Oglethorpe University Archives

Як кімнату захистили на тисячі років

Для Крипти переобладнали старий басейн, створивши камеру розміром приблизно 6 на 3 на 3 метри. Частину предметів помістили в герметичні контейнери з азотом, щоб сповільнити їх руйнування.

28 травня 1940 року сховище запечатали сталевими дверима. Сьогодні ви можете побачити ці двері в університеті, але зайти всередину не можна. За задумом творців, їх мають відчинити лише 28 травня 8113 року — якщо Крипта Цивілізації переживе наступні шість тисячоліть.

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