Сверкающий бриллиант в руке. Фото: pexels.com

Пластик ПЭТ, из которого изготавливают бутылки, пищевые контейнеры, тару для косметики и других продуктов, — одна из крупнейших мировых проблем. Он загрязняет природу и уничтожает целые экосистемы. Но недавно именно из такого материала ученые научились изготавливать настоящие алмазы. Для того чтобы получить триллионы крошечных кристаллов, они использовали сверхмощный лазер.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Diamond and Related Materials, сообщает Новини.LIVE.

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Как ученые превратили пластик в алмазы

Новую технологию разработали исследователи из немецкого Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф и Ростокского университета. Они работали на лазерной установке Extreme Light Infrastructure недалеко от Праги.

Ученые буквально воссоздали условия, существующие глубоко в недрах планет Урана и Нептуна. Там температура достигает нескольких тысяч градусов, а давление в миллионы раз превышает атмосферное. В таких условиях атомы углерода образуют алмазные кристаллы.

Но использовали не пластиковые отходы. Для чистоты эксперимента взяли тонкую пленку из полиэтилентерефталата (ПЭТ) толщиной всего 100 микрометров.

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Мощный лазер направляли на пленку три раза в минуту. Каждый импульс создавал ударную волну, которая сжимала пластик до чрезвычайно высокого давления. В результате атомы углерода перестраивались и образовывали настоящие алмазы.

Поскольку кристаллы после образования вылетали и разгонялись до скорости более 10 км в секунду, исследователи использовали специальный водорастворимый гель, который замедлял частицы и позволял собрать их неповрежденными.

Один лазерный импульс образовывал примерно 10 триллионов наноалмазов. Средний размер каждого составлял всего три нанометра, а внутри содержалось около 3000 атомов углерода. После примерно 100 лазерных импульсов ученые получили несколько сотен микрограммов алмазов. Их очистили и исследовали с помощью электронного микроскопа, способного различать даже отдельные атомы.

Где можно использовать алмазы из пластика

Конечно, пока что технология работает только в лабораторных условиях. Но на нее уже возлагаются большие надежды. Кристаллы, изготовленные таким образом, отличаются высокой чистотой и почти одинаковыми размерами. Этого сложно добиться традиционными методами производства.

"Пластиковые" наноалмазы можно будет применять для:

создания сверхчувствительных квантовых датчиков;

совершенствования медицинской диагностики;

ускорения химических реакций.

В частности, ученые рассматривают возможность их использования для преобразования углекислого газа с помощью солнечного света.

Также исследователи планируют увеличить объемы производства до миллиграммов и проверить возможность создания еще более необычного материала BC8. Это теоретически предсказанная форма углерода, которая может быть плотнее алмаза и менее хрупкой.

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