Що означають родимки на різних частинах тіла — розкажуть все про людину

Родимка на руці. Фото: Freepik

Родимки можуть багато чого розповісти про людину. Вони здатні розкрити її справжній характер, призначення у житті та долю. Багато чого залежить від того, де саме розташована мітка на тілі.

Про це пише Главред.

Що означають родимки на обличчі

На лобі:

посередині — це свідчить про мудрість, цілеспрямованість та твердий характер;

праворуч — доля готує вам багатство та успіх;

ліворуч — можливі втрати та егоїстичний характер.

Родимка на скронях:

це знак особливої грошової удачі — у житті вам легко буде досягти успіху.

На бровах:

у центрі — рішучість та лідерство, шанс здобути популярність;

праворуч — вас чекає гармонія у щасливому шлюбі;

ліворуч — проблеми з кар'єрою та нерішучість.

На носі:

кінчик — дуже імпульсивна людина;

справа — на вас чекає легке багатство, спадщина;

зліва — шлях до успіху буде усіяний перешкодами;

під носом — привабливість та чуттєвість.

На щоках:

права — ви маєте сильний характер та приречені на фінансовий успіх;

ліва — ви схильні до раптових непотрібних витрат, занадто запальні.

На вухах:

ви легко досягнете у житті успіху, все буде складатися якнайкраще.

Що означають родимки на губах, язиці, підборідді та шиї

На губах:

у таких людей напрочуд гарний смак, вони цінують мистецтво та схильні досягнути успіху у кулінарній кар'єрі.

На язиці:

такі особистості часто мають проблеми з навчанням.

На підборідді:

посередині — ви обожнюєте подорожі та надихаєтесь ними;

праворуч — вмієте мислити логічно та досягати успіху завдяки дипломатії;

зліва — чесність та водночас схильність до пліток.

На шиї:

спереду — завжди буде супроводжувати удача, такі люди часто мають гарний голос;

ззаду — ці особистості не вміють контролювати емоції та дуже запальні.

Що означають родимки на руках

На плечах:

ліве — схильність до з'ясування стосунків, надмірна впертість;

праве — такі люди вміють ухвалювати мудрі рішення та проявляють сміливість.

На руках і долонях:

на обох руках — добре серце;

справа — інтелектуальність та вихованість;

ліворуч — можливість жити розкішно;

на долонях — складні випробування, що дадуть цінний досвід.

На ліктях і зап'ястях:

лікоть — невміння сидіти на одному місці, особливий талант;

зап'ястя — великий творчий потенціал.

Що означають родимки на спині, ребрах і грудях

На спині:

біля хребта — такі люди стають лідерами та досягають успіху;

нижче лопаток — цих особистостей чекають життєві труднощі;

над лопатками — таку мітку мають стійкі та сміливі люди;

праворуч — свідчить про міцне здоров'я;

ліворуч — природний дар до дипломатичності.

На ребрах:

справа — схильність до брехні, великі внутрішні страхи;

зліва — необхідність докладати більше зусиль для досягнення мети.

На грудях:

у жінок праворуч — схильність до шкідливих звичок;

у чоловіків праворуч — можливі фінансові труднощі;

зліва — вміння керувати стосунками та розсудливість.

Родимки можуть вказувати на долю людини та її характер. Однак не варто розцінювати це як вирок. Зрештою, найбільше на життя людини впливають її вчинки.

