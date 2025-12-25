Одна вправа зробить тіло молодшим на 10 років — вистачить кілька хвилин

Дівчина займається спортом. Фото: Freepik

Зміцнити тіло може всього одна вправа. Кілька хвилин на день і ваш організм стане здоровішим, а зовнішній вигляд — кращим. Таке тренування омолодить та додасть бадьорості.

Про це пише РБК-Україна.

Яка вправа омолодить організм

Проста вправа, яка омолоджує, — планка. Вона здається простою, але насправді задіює багато м'язів тіла, які відповідають за молодість та життєвий тонус. Планка не просто качає прес. Вона також підтримує у тонусі м'язи живота, спини, сідниць, плечей, рук та ніг.

Дівчина стоїть у планці. Фото: Freepik

Утримання тіла протягом певного часу в одній прямій лінії створює своєрідний "корпус", який підтримує хребет. Крім того, це покращує стабільність організму. Зрештою, така вправа знімає біль у спині, робить поставу гарною та навіть покращує травлення.

Як правильно робити планку

Для того, аби отримати максимальну користь від планки, важливо навчитися правильно її робити. Для цього варто дотримуватися такого алгоритму дій:

ляжте на підлогу обличчям вниз;

поставте лікті прямо під плечима;

долоні мають дивитися вниз або бути стиснутими в кулаки;

опирайтеся на передпліччя та кінчики пальців ніг і підніміть тіло, важливо, аби воно утворило пряму лінію від голови до п'ят;

напружте м'язи живота, сідниць та стегон, не прогинайте поперек;

дихати потрібно рівномірно і глибоко.

Починати робити планку варто з 20-30 секунд. Далі можна пробувати збільшувати час до 1-3 хвилин. Важливо, аби ви почувалися при цьому комфортно.

