Одно упражнение сделает тело моложе на 10 лет — хватит несколько минут

Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Укрепить тело может всего одно упражнение. Несколько минут в день и ваш организм станет здоровее, а внешний вид — лучше. Такая тренировка омолодит и придаст бодрости.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама

Читайте также:

Какое упражнение омолодит организм

Простое упражнение, которое омолаживает, — планка. Оно кажется простым, но на самом деле задействует много мышц тела, которые отвечают за молодость и жизненный тонус. Планка не просто качает пресс. Она также поддерживает в тонусе мышцы живота, спины, ягодиц, плеч, рук и ног.

Девушка стоит в планке. Фото: Freepik

Удержание тела в течение определенного времени в одной прямой линии создает своеобразный "корпус", который поддерживает позвоночник. Кроме того, это улучшает стабильность организма. В конце концов, такое упражнение снимает боль в спине, делает осанку красивой и даже улучшает пищеварение.

Как правильно делать планку

Для того, чтобы получить максимальную пользу от планки, важно научиться правильно ее делать. Для этого следует придерживаться такого алгоритма действий:

лягте на пол лицом вниз;

поставьте локти прямо под плечами;

ладони должны смотреть вниз или быть сжатыми в кулаки;

опирайтесь на предплечья и кончики пальцев ног и поднимите тело, важно, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток;

напрягите мышцы живота, ягодиц и бедер, не прогибайте поясницу;

дышать нужно равномерно и глубоко.

Начинать делать планку стоит с 20-30 секунд. Далее можно пробовать увеличивать время до 1-3 минут. Важно, чтобы вы чувствовали себя при этом комфортно.

Напомним, ранее мы писали о том, каково истинное предназначение мизинца. Эта часть тела очень важна.

Также мы рассказывали о том, чем полезен для организма черный и зеленый чай. Они имеют особые свойства.