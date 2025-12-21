Видео
Главная Life Мало кто об этом знает — каково истинное предназначение мизинца

Мало кто об этом знает — каково истинное предназначение мизинца

Дата публикации 21 декабря 2025 17:57
Мизинец на ноге — ученые выяснили истинное предназначение этого пальца
Женские ноги. Фото: Freepik

Каждая часть человеческого тела играет свою важную роль для функционирования организма. Даже самые маленькие пальцы ног, мизинцы, имеют особое предназначение. Медики выяснили, какое именно.

Об этом пишет Іflscience.

Какое назначение имеет мизинец

Во время одного из исследований ученые выяснили, что люди с длинными пальцами ног тратят гораздо больше энергии на бег. Это свидетельствует о том, что меньшие пальцы ног играют важную роль и помогают двигаться без лишних усилий. При этом спринтеры, как правило, имеют более длинные пальцы ног. Это помогает им хотя и быстрее бежать, однако тратить на это гораздо больше сил. Кроме того, самые маленькие пальцы на ногах имеют еще одну важную задачу.

"Цель мизинца — обеспечить баланс и движение. Когда человек делает шаг, стопа в нормальной биомеханике перекатывается из латерального положения в медиальное", — рассказал ортопед доктор Брюс Пинкер.

А вот доктор Венджай Сунг сравнил человеческую походку со штативом. Он отмечает, что каждый палец имеет свое предназначение и помогает держать баланс.

"Если вы снимете одну часть этого штатива, вы потеряете равновесие", — отмечает Сунг.

Специалисты добавляют, что люди могут адаптироваться к потере пальцев, которая может произойти из-за несчастного случая, например. Однако это, скорее всего, приведет к изменению походки и потере стабильности. Кроме того, люди, не имеющие одного или нескольких пальцев на ноге, подвержены повышенному риску падений. Именно поэтому такая часть тела считается критически важной.

ученые ноги исследование интересные факты тело
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
