Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life К чему чешется правый глаз у женщины — народные приметы

К чему чешется правый глаз у женщины — народные приметы

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 03:32
Что значит, когда у женщины чешется правый глаз — народные приметы
У женщины чешется глаз. Фото: Freepik

Многие верят в то, что зуд глаза может предвещать нечто важное. В частности, существует несколько народных примет, которые объясняют, чего ждать женщине, когда у нее чешется правый глаз.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

К чему может чесаться правый глаз у женщины

Зуд правого глаза у женщины способен указывать сразу на несколько вещей. Это может предупреждать о:

  • слезах;
  • радости;
  • огорчении;
  • долгожданной встрече;
  • свидании.

Молодой девушке такая примета предвещает очень быструю встречу с будущим мужем. Именно поэтому стоит с особой внимательностью относиться к новым знакомствам. Важно обращать внимание на то, в какой именно части глаза или века возник зуд. Если он ощущается в области верхнего века или внешнего уголка — это может сулить длительные и крепкие отношения. Если же зуд возникает в области нижнего века и внутреннего уголка — то отношения будут бурными, но непродолжительными.

А вот взрослой женщине такой знак предсказывает долгожданную встречу. Однако она может обернуться как чем-то очень приятным, так и огорчением, что испортит настроение. Именно поэтому стоит быть готовой к слезам после разговора или свидания.

Однако есть и другая трактовка такой приметы. В частности, многие считают, что правый глаз не может предупреждать о проблемах. Это объясняют тем, что именно на правом плече у человека всегда находится ангел-хранитель, а он не способен подавать негативные сигналы.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить особый город для своей души. Подскажет дата рождения.

Также мы рассказывали о том, женщинам в какой стране наиболее опасно жить. Им запрещено даже говорить или ходить без сопровождения.

приметы женщины народные приметы интересные факты глаза
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации