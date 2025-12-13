Что значит, когда у женщины чешется правый глаз — народные приметы

У женщины чешется глаз. Фото: Freepik

Многие верят в то, что зуд глаза может предвещать нечто важное. В частности, существует несколько народных примет, которые объясняют, чего ждать женщине, когда у нее чешется правый глаз.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

К чему может чесаться правый глаз у женщины

Зуд правого глаза у женщины способен указывать сразу на несколько вещей. Это может предупреждать о:

слезах;

радости;

огорчении;

долгожданной встрече;

свидании.

Молодой девушке такая примета предвещает очень быструю встречу с будущим мужем. Именно поэтому стоит с особой внимательностью относиться к новым знакомствам. Важно обращать внимание на то, в какой именно части глаза или века возник зуд. Если он ощущается в области верхнего века или внешнего уголка — это может сулить длительные и крепкие отношения. Если же зуд возникает в области нижнего века и внутреннего уголка — то отношения будут бурными, но непродолжительными.

А вот взрослой женщине такой знак предсказывает долгожданную встречу. Однако она может обернуться как чем-то очень приятным, так и огорчением, что испортит настроение. Именно поэтому стоит быть готовой к слезам после разговора или свидания.

Однако есть и другая трактовка такой приметы. В частности, многие считают, что правый глаз не может предупреждать о проблемах. Это объясняют тем, что именно на правом плече у человека всегда находится ангел-хранитель, а он не способен подавать негативные сигналы.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить особый город для своей души. Подскажет дата рождения.

Также мы рассказывали о том, женщинам в какой стране наиболее опасно жить. Им запрещено даже говорить или ходить без сопровождения.