Що означає, коли у жінки свербить праве око — народні прикмети

У жінки свербить око. Фото: Freepik

Багато хто вірить у те, що свербіння ока може віщувати дещо важливе. Зокрема, існує кілька народних прикмет, які пояснюють, чого чекати жінці, коли в неї свербить праве око.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

До чого може свербіти праве око у жінки

Свербіння правого ока у жінки здатне вказувати одразу на кілька речей. Це може попереджати про:

сльози;

радість;

прикрість;

довгоочікувану зустріч;

побачення.

Молодій дівчині така прикмета віщує дуже швидку зустріч із майбутнім чоловіком. Саме тому варто з особливою уважністю ставитися до нових знайомств. Важливо звертати увагу на те, у якій саме частині ока або повіки виник свербіж. Якщо він відчувається в ділянці верхньої повіки або зовнішнього куточка — це може обіцяти тривалі та міцні стосунки. Якщо ж свербіж виникає в ділянці нижньої повіки та внутрішнього куточка — то стосунки будуть бурхливими, але нетривалими.

А от дорослій жінці такий знак пророкує довгоочікувану зустріч. Однак вона може обернутися як чимось дуже приємним, так і прикрістю, що зіпсує настрій. Саме тому варто бути готовою до сліз після розмови чи побачення.

Однак є й інше трактування такої прикмети. Зокрема, багато хто вважає, що праве око не може попереджати про негаразди. Це пояснюють тим, що саме на правому плечі в людини завжди перебуває ангел-охоронець, а він не здатен подавати негативні сигнали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити особливе місто для своєї душі. Підкаже дата народження.

Також ми розповідали про те, жінкам у якій країні найбільш небезпечно жити. Їм заборонено навіть говорити чи ходити без супроводу.