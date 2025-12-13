Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life До чого свербить праве око у жінки — народні прикмети

До чого свербить праве око у жінки — народні прикмети

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 03:32
Що означає, коли у жінки свербить праве око — народні прикмети
У жінки свербить око. Фото: Freepik

Багато хто вірить у те, що свербіння ока може віщувати дещо важливе. Зокрема, існує кілька народних прикмет, які пояснюють, чого чекати жінці, коли в неї свербить праве око.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

До чого може свербіти праве око у жінки

Свербіння правого ока у жінки здатне вказувати одразу на кілька речей. Це може попереджати про:

  • сльози;
  • радість;
  • прикрість;
  • довгоочікувану зустріч;
  • побачення.

Молодій дівчині така прикмета віщує дуже швидку зустріч із майбутнім чоловіком. Саме тому варто з особливою уважністю ставитися до нових знайомств. Важливо звертати увагу на те, у якій саме частині ока або повіки виник свербіж. Якщо він відчувається в ділянці верхньої повіки або зовнішнього куточка — це може обіцяти тривалі та міцні стосунки. Якщо ж свербіж виникає в ділянці нижньої повіки та внутрішнього куточка — то стосунки будуть бурхливими, але нетривалими.

А от дорослій жінці такий знак пророкує довгоочікувану зустріч. Однак вона може обернутися як чимось дуже приємним, так і прикрістю, що зіпсує настрій. Саме тому варто бути готовою до сліз після розмови чи побачення.

Однак є й інше трактування такої прикмети. Зокрема, багато хто вважає, що праве око не може попереджати про негаразди. Це пояснюють тим, що саме на правому плечі в людини завжди перебуває ангел-охоронець, а він не здатен подавати негативні сигнали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити особливе місто для своєї душі. Підкаже дата народження.

Також ми розповідали про те, жінкам у якій країні найбільш небезпечно жити. Їм заборонено навіть говорити чи ходити без супроводу.

прикмети жінки народні прикмети цікаві факти очі
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації