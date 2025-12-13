Що означає, коли у жінки свербить праве око — народні прикмети

До чого свербить праве око у жінки — народні прикмети
Багато хто вірить у те, що свербіння ока може віщувати дещо важливе. Зокрема, існує кілька народних прикмет, які пояснюють, чого чекати жінці, коли в неї свербить праве око.
До чого може свербіти праве око у жінки
Свербіння правого ока у жінки здатне вказувати одразу на кілька речей. Це може попереджати про:
- сльози;
- радість;
- прикрість;
- довгоочікувану зустріч;
- побачення.
Молодій дівчині така прикмета віщує дуже швидку зустріч із майбутнім чоловіком. Саме тому варто з особливою уважністю ставитися до нових знайомств. Важливо звертати увагу на те, у якій саме частині ока або повіки виник свербіж. Якщо він відчувається в ділянці верхньої повіки або зовнішнього куточка — це може обіцяти тривалі та міцні стосунки. Якщо ж свербіж виникає в ділянці нижньої повіки та внутрішнього куточка — то стосунки будуть бурхливими, але нетривалими.
А от дорослій жінці такий знак пророкує довгоочікувану зустріч. Однак вона може обернутися як чимось дуже приємним, так і прикрістю, що зіпсує настрій. Саме тому варто бути готовою до сліз після розмови чи побачення.
Однак є й інше трактування такої прикмети. Зокрема, багато хто вважає, що праве око не може попереджати про негаразди. Це пояснюють тим, що саме на правому плечі в людини завжди перебуває ангел-охоронець, а він не здатен подавати негативні сигнали.
