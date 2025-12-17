К чему может чесаться правая рука — толкование народных примет

Чешется рука у девушки. Фото: Freepik

Многие знают, что левая рука может чесаться к деньгам. Это знак, указывающий на улучшение финансового состояния в ближайшее время. При этом считается, что чем сильнее чешется ладонь, тем большей будет сумма полученных денег. Однако когда чешется правая рука — такая народная примета означает совсем другое.

К чему чешется правая рука

Считается, что зуд правой руки — недобрый знак. Он может указывать на то, что в ближайшее время вас постигнут финансовые трудности. Возможны незапланированные крупные расходы. Такая примета может предупреждать о невзгодах и испытаниях, которые ждут человека.

Кроме того, если чешется правая рука, это может свидетельствовать о скорой встрече с кем-то. Скорее всего, она будет неожиданной и приятной. При трактовке такого знака важно обращать внимание на дни недели, когда чешется рука:

понедельник — к встрече со знакомым;

вторник — разговор со старым другом;

среда — ожидайте приятного знакомства;

четверг — скоро у вас будет свидание;

пятница — впереди ожидает романтическая встреча;

суббота — вы встретитесь со своей любовью;

воскресенье — вы будете общаться с уважаемым человеком.

Имеет значение и время суток, в которое чешется рука. Например, если правая ладонь зачесалась утром, романтическая или деловая встреча пройдет успешно. Днем — остерегайтесь резких разговоров с близкими. В противном случае могут возникнуть ссоры и конфликты. Если рука чешется вечером — вас ждет непростой день завтра.

