К чему снится рыба — толкование по разным сонникам

Синяя рыба. Фото: Freepik

Некоторые сны или детали в них могут предупреждать о важном. В частности, сон о рыбе имеет несколько значений. По разным сонникам его трактуют как сигнал о хороших новостях или беременности. Однако так же это может быть предупреждение о проблемах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что означает увидеть рыбу во сне

По соннику Миллера

Согласно этому соннику, если вы во сне ловите рыбу руками, то ждите успешного завершения давних дел. Смотреть, как кто-то ловит рыбу, — знак, что вы получите много жизненной энергии и удачно начнете что-то новое. Для влюбленных по Миллеру увидеть во сне рыбу, которая плавает в чистой воде — хороший знак. Это свидетельствует о взаимных теплых чувствах. Для людей без пары рыба в прозрачном водоеме предвещает приятные сюрпризы.

По соннику Нострадамуса

Если во сне вы лакомитесь рыбными деликатесами — ждите хороших новостей. А вот испорченная рыба может предупреждать о ссорах с близкими или ухудшение отношений. Если во сне рыбы сбиваются в стаю, это означает, что вам стоит полагаться только на себя в решении важных вопросов. Кормить рыбок в аквариуме — к приятным хлопотам.

По соннику Ванги

Согласно этому соннику, рыба, которая плавает в чистой воде, предвещает беременность. А вот когда вы видите мутную воду и рыбу в ней, это может быть предупреждением о серьезной болезни. Так же на проблемы со здоровьем может указывать сон, в котором вы видите рыбу без чешуи.

По соннику Лоффа

Успех ждет вас во всех жизненных сферах, если вы видите во сне рыбу. Также это может быть знаком приятных перемен в финансовой сфере. Если вы наблюдаете за рыбой в воде, это может свидетельствовать о смене работы или начале обучения. Ловить рыбу — это открывать новые возможности для себя. Также такой знак может указывать на путешествие или смену места жительства.

По соннику Фрейда

По Фрейду, видеть во сне рыбу, которая проплывает мимо, — к благоприятным жизненным переменам. Будьте готовы принять ситуацию, которая сложится, и не торопите события. Есть рыбу — к новым романтическим отношениям. Ловить рыбу, но остаться без улова — возможно, вы подсознательно боитесь неудачи в интимной жизни или критики партнера.

Напомним, ранее мы писали о том, что означает сон о беременности. Он может быть важным предупреждением.

Также мы рассказывали о том, к чему чешется правый глаз у женщины. Народные приметы объясняют такой знак.