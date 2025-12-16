Видео
Главная Life Не только к беременности — что может означать сон про рыбу

Не только к беременности — что может означать сон про рыбу

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 22:02
К чему снится рыба — толкование по разным сонникам
Синяя рыба. Фото: Freepik

Некоторые сны или детали в них могут предупреждать о важном. В частности, сон о рыбе имеет несколько значений. По разным сонникам его трактуют как сигнал о хороших новостях или беременности. Однако так же это может быть предупреждение о проблемах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Что означает увидеть рыбу во сне

По соннику Миллера

Согласно этому соннику, если вы во сне ловите рыбу руками, то ждите успешного завершения давних дел. Смотреть, как кто-то ловит рыбу, — знак, что вы получите много жизненной энергии и удачно начнете что-то новое. Для влюбленных по Миллеру увидеть во сне рыбу, которая плавает в чистой воде — хороший знак. Это свидетельствует о взаимных теплых чувствах. Для людей без пары рыба в прозрачном водоеме предвещает приятные сюрпризы.

По соннику Нострадамуса

Если во сне вы лакомитесь рыбными деликатесами — ждите хороших новостей. А вот испорченная рыба может предупреждать о ссорах с близкими или ухудшение отношений. Если во сне рыбы сбиваются в стаю, это означает, что вам стоит полагаться только на себя в решении важных вопросов. Кормить рыбок в аквариуме — к приятным хлопотам.

По соннику Ванги

Согласно этому соннику, рыба, которая плавает в чистой воде, предвещает беременность. А вот когда вы видите мутную воду и рыбу в ней, это может быть предупреждением о серьезной болезни. Так же на проблемы со здоровьем может указывать сон, в котором вы видите рыбу без чешуи.

По соннику Лоффа

Успех ждет вас во всех жизненных сферах, если вы видите во сне рыбу. Также это может быть знаком приятных перемен в финансовой сфере. Если вы наблюдаете за рыбой в воде, это может свидетельствовать о смене работы или начале обучения. Ловить рыбу — это открывать новые возможности для себя. Также такой знак может указывать на путешествие или смену места жительства.

По соннику Фрейда

По Фрейду, видеть во сне рыбу, которая проплывает мимо, — к благоприятным жизненным переменам. Будьте готовы принять ситуацию, которая сложится, и не торопите события. Есть рыбу — к новым романтическим отношениям. Ловить рыбу, но остаться без улова — возможно, вы подсознательно боитесь неудачи в интимной жизни или критики партнера.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
