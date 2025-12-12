К чему снится беременность — толкование по разным сонникам

Беременная женщина. Фото: Freepik

Сны могут кое-что означать и даже предсказывать важные события. В частности, многим случаются сновидения о беременности. Они достаточно противоречивы в толковании, ведь могут как предупреждать об удаче, так и символизировать проблемы. Все зависит от деталей и того, кому снится беременность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

К чему беременность снится женщине

Если беременность приснилась незамужней женщине, это может означать, что впереди ее ждут трудности. Стоит принимать все решения взвешенно. Так же это может быть намеком на романтическое приключение или новый жизненный опыт.

Для замужней женщины сон о беременности может означать непредсказуемые потери в ближайшее время. А вот пожилых дам такое сновидение может предупреждать о серьезной болезни или завершении определенного жизненного этапа.

Для женщин, которые ждут ребенка, сон о беременности — это хороший знак. Он предвещает им легкие роды и быстрое восстановление.

К чему беременность снится мужчине

Если во сне мужчина видит беременной свою жену, это свидетельствует о благополучии в семье. Также стоит расценивать такой знак, как намек на хорошие новости или новую прибыль.

Если же мужчина видит себя беременным — это может предупреждать о росте состояния. В то же время такой знак указывает на то, что не стоит сомневаться в себе и бояться идти вперед.

Трактовка беременности по разным сонникам

Сонник Миллера — беременность указывает на семейное благополучие, однако иногда она также может предупреждать о неприятностях, особенно для незамужних девушек.

Исламский сонник — это знак для девственниц о замужестве, для мужчин — большая прибыль, для пожилых женщин — болезни.

По Фрейду — женщинам беременность во сне предсказывает появление настоящего ребенка или же смену партнера, для мужчины это означает, что он подсознательно готов к отцовству.

Сонник Лоффа — беременность предупреждает о новой творческой странице в жизни, она означает новые проекты, самовыражение и уверенность в собственных силах.

По Хассе — для молодых беременность означает гармоничные отношения, для пожилых — предупреждение о смерти.

Лунный сонник — молодых людей сон о беременности может предупреждать об обмане, старшим он предсказывает успех и радость.

Напомним, ранее мы писали о том, какой город души имеет каждый человек. Секрет раскроет дата рождения.

Также мы рассказывали о том, в какие даты стоит делать свадьбу в 2026 году. Нумерологи назвали самые лучшие числа.