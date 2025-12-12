До чого сниться вагітність — тлумачення за різними сонниками

Вагітна жінка. Фото: Freepik

Сни можуть дещо означати та навіть пророкувати важливі події. Зокрема, багато кому трапляються сновидіння про вагітність. Вони досить суперечливі у тлумаченні, адже можуть як попереджати про удачу, так і символізувати негаразди. Все залежить від деталей і того, кому сниться вагітність.

До чого вагітність сниться жінці

Якщо вагітність наснилася незаміжній жінці, це може означати, що попереду її чекають труднощі. Варто приймати всі рішення зважено. Так само це може бути натяком на романтичну пригоду чи новий життєвий досвід.

Для заміжньої жінки сон про вагітність може означати непередбачувані втрати найближчим часом. А от літніх дам таке сновидіння може попереджати про серйозну хворобу або ж завершення певного життєвого етапу.

Для жінок, які чекають на дитину, сон про вагітність — це добрий знак. Він віщує їм легкі пологи та швидке відновлення.

До чого вагітність сниться чоловікові

Якщо у сні чоловік бачить вагітною свою дружину, це свідчить про благополуччя в родині. Також варто розцінювати такий знак, як натяк на хороші новини чи новий прибуток.

Якщо ж чоловік бачить себе вагітним — це може попереджати про зростання статків. Водночас такий знак вказує на те, що не варто сумніватися в собі та боятися йти вперед.

Трактування вагітності за різними сонниками

Сонник Міллера — вагітність вказує на сімейне благополуччя, однак іноді вона також може попереджати про неприємності, особливо для незаміжніх дівчат.

Ісламський сонник — це знак для незайманих про заміжжя, для чоловіків — великий прибуток, для літніх жінок — хвороби.

За Фройдом — жінкам вагітність у сні пророкує появу справжньої дитини або ж зміну партнера, для чоловіка це означає, що він підсвідомо готовий до батьківства.

Сонник Лоффа — вагітність попереджає про нову творчу сторінку в житті, вона означає нові проєкти, самовираження та впевненість у власних силах.

За Хассе — для молодих вагітність означає гармонійні стосунки, для літніх — попередження про смерть.

Місячний сонник — молодих людей сон про вагітність може попереджати про обман, старшим він пророкує успіх і радість.

