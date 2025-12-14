Почему во сне не удается закричать или убежать — интересный факт

Девушке снится плохой сон. Фото: Freepik

Сны многим кажутся чем-то до сих пор неизведанным и даже мистическим. Считается, что они могут указывать на будущее и предупреждать об опасности. Нередко бывает так, что в кошмаре хочется закричать или убежать, но вы будто не принадлежите сами себе: из горла не вылетает ни звука, а тело совсем не слушается. Ученые дали этому неожиданное объяснение.

Об этом пишет Kobieta.

Почему не удается убежать или закричать во сне

Это касается снов о беге или крике. Для многих людей сны, в которых им приходится убегать, кричать на кого-то или плакать от страха, являются чрезвычайно тревожными.

Для многих людей плохие сны становятся слишком тревожными, ведь даже если есть желание, закричать или убежать не удается. Кажется, что движение будто происходит в замедленной съемке, а голос превращается в шепот.

Оказывается, что причиной таких состояний является работа мозга. В частности, во время фазы быстрого сна он посылает сигналы телу временно парализовать мышцы. Это явление также известно под названием "сонный паралич". Ученые объясняют, что он является естественным механизмом безопасности. Такое действие мозга гарантирует, что вы не будете бросаться, бегать или кричать во время сна, потенциально травмируя себя или других. Поэтому пока мозг активно обрабатывает сны, тело остается в основном неподвижным.

Сонный паралич и сигналы мозга человека является одним из объяснений оцепенения во сне. Однако так же не стоит забывать и об эмоциональном состоянии. Часто сны, в которых вы не можете убежать или крикнуть, могут быть вызваны тревогой, разочарованием и стрессом.

Мозг превращает негативные эмоции в трудности с движениями во снах. Именно поэтому, если вас часто беспокоит такая проблема, присмотритесь к своему психологическому состоянию. Возможно, стоит дать себе время на качественный отдых или пообщаться с психотерапевтом.

