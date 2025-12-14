Відео
Головна Life Гра мозку — чому у сні не вдається закричати

Гра мозку — чому у сні не вдається закричати

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 16:06
Чому у сні не вдається закричати чи втекти — цікавий факт
Дівчина сниться поганий сон. Фото: Freepik

Сни багатьом здаються чимось досі незвіданим та навіть містичним. Вважається, що вони можуть вказувати на майбутнє та попереджати про небезпеку. Нерідко буває так, що у кошмарі хочеться закричати чи втекти, але ви ніби не належите самі собі: з горла не вилітає ані звуку, а тіло геть не слухається. Науковці дали цьому несподіване пояснення.

Про це пише Kobieta.

Чому не вдається втекти чи закричати у сні

Це стосується снів про біг або крик. Для багатьох людей сни, в яких їм доводиться тікати, кричати на когось або плакати від страху, є надзвичайно тривожними.

Для багатьох людей погані сни стають занадто тривожними, адже навіть якщо є бажання, закричати чи втекти не вдається. Здається, що рух ніби відбувається в уповільненій зйомці, а голос перетворюється на шепіт.

Виявляється, що причиною таких станів є робота мозку. Зокрема, під час фази швидкого сну він посилає сигнали тілу тимчасово паралізувати м'язи. Це явище також відоме під назвою "сонний параліч". Науковці пояснюють, що він є природним механізмом безпеки. Така дія мозку гарантує, що ви не будете кидатися, бігати чи кричати під час сну, потенційно травмуючи себе чи інших. Тож поки мозок активно обробляє сни, тіло залишається здебільшого нерухомим.

Сонний параліч і сигнали мозку людини є одним із пояснень заціпеніння уві сні. Однак так само не варто забувати й про емоційний стан. Часто сни, в яких ви не можете втекти чи крикнути, можуть бути викликані тривогою, розчаруванням та стресом.

Мозок перетворює негативні емоції на труднощі з рухами у снах. Саме тому, якщо вас часто турбує така проблема, придивіться до свого психологічного стану. Можливо, варто дати собі час на якісний відпочинок чи поспілкуватися з психотерапевтом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому місті ваша душа знайде спокій. Його назву підкаже дата народження.

Також ми розповідали про те, що означає сон про вагітність. Деталі підкажуть, як трактувати його.

