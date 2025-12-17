До чого може свербіти права рука — тлумачення народних прикмет

Свербить рука у дівчини. Фото: Freepik

Багато хто знає, що ліва рука може свербіти до грошей. Це знак, що вказує на покращення фінансового стану найближчим часом. При цьому вважається, що чим сильніше чухається долоня, тим більшою буде сума отриманих грошей. Однак коли свербить права рука — така народна прикмета означає зовсім інше.

До чого свербить права рука

Вважається, що свербіння правої руки — недобрий знак. Він може вказувати на те, що найближчим часом вас спіткають фінансові труднощі. Можливі незаплановані великі витрати. Така прикмета може попереджати про негаразди та випробування, що чекають на людину.

Крім того, якщо свербить права рука, це може свідчити про скору зустріч із кимось. Швидше за все, вона буде несподіваною та приємною. Під час трактування такого знака важливо звертати увагу на дні тижня, коли свербить рука:

понеділок — до зустрічі зі знайомим;

вівторок — розмова зі старим другом;

середа — очікуйте на приємне знайомство;

четвер — скоро у вас буде побачення;

п'ятниця — попереду очікує романтична зустріч;

субота — ви зустрінетесь зі своєю любов'ю;

неділя — ви будете спілкуватися з шановною людиною.

Має значення і час доби, в який свербить рука. Наприклад, якщо права долоня засвербіла вранці, романтична або ділова зустріч пройде успішно. Удень — остерігайтеся різких розмов із близькими. В іншому випадку можуть виникнути сварки та конфлікти. Якщо рука свербить увечері — на вас чекає непростий день завтра.

