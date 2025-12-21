Відео
Головна Life Мало хто про це знає — яке справжнє призначення мізинця

Мало хто про це знає — яке справжнє призначення мізинця

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:57
Мізинець на нозі — науковці з'ясували справжнє призначення цього пальця
Жіночі ноги. Фото: Freepik

Кожна частина людського тіла відіграє свою важливу роль для функціонування організму. Навіть найменші пальці ніг, мізинці, мають особливе призначення. Медики з'ясували, яке саме.

Про це пише Іflscience.



Яке призначення має мізинець

Під час одного із досліджень науковці з'ясували, що люди з довшими пальцями ніг витрачають набагато більше енергії на біг. Це свідчить про те, що менші пальці ніг відіграють важливу роль та допомагають рухатися без зайвих зусиль. При цьому спринтери, як правило, мають довші пальці ніг. Це допомагає їм хоча й швидше бігти, однак витрачати на це набагато більше сил. Крім того, найменші пальці на ногах мають ще одне важливе завдання.

"Мета мізинця — забезпечити баланс і рух. Коли людина робить крок, стопа в нормальній біомеханіці перекочується з латерального положення в медіальне", — розповів ортопед доктор Брюс Пінкер.

А от доктор Венджай Сунг порівняв людську ходу зі штативом. Він наголошує, що кожен палець має своє призначення і допомагає тримати баланс.

"Якщо ви знімете одну частину цього штатива, ви втратите рівновагу", — наголошує Сунг.

Фахівці додають, що люди можуть адаптуватися до втрати пальців, яка може статися через нещасний випадок, наприклад. Однак це, швидше за все, призведе до зміни ходи та втрати стабільності. Крім того, люди, що не мають одного чи кількох пальців на нозі, схильні до підвищеного ризику падінь. Саме тому така частина тіла вважається критично важливою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до чого може свербіти права рука. Це важливий знак, який не можна ігнорувати.

Також ми розповідали про те, чому у сні не вдається закричати чи побігти у сні. Таку реакцію сковує мозок і на це є важлива причина.

вчені ноги дослідження цікаві факти тіло
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
