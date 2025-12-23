Как сделать ИИ портрет в вышиванке — рождественский тренд, о котором говорят все

Рождественский портрет девушки. Коллаж: Freepik/ШИ/Новини.LIVE

Накануне Рождества сеть покорил новый тренд. В TikTok, Instagram, Facebook и других популярных соцсетях чуть ли не каждый пост — портрет в украинской вышиванке и венке из калины, припорошенном снегом. Сделать такое фото с помощью искусственного интеллекта может любой желающий.

Новини.LIVE делятся инструкцией.

Как с помощью ИИ создать портрет в вышиванке

Повторить рождественский тренд поможет ChatGPT. Для начала выберите собственную фотографию, которая вам больше всего нравится. Прикрепите фото и пропишите такой промпт:

"Сделай высококачественный портрет (high-quality studio portrait) молодой украинской девушки в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее — красное коралловое ожерелье. В волосах — венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне".

Далее отправьте запрос ChatGPT и через минуту ваш портрет будет готов. В сети пользователи один за другим делятся такими рождественскими фотографиями.

@mira_0770 Пользуйтесь😉 Сделай мне Высококачественный учный портрет (High-quality studio portrait) молодой украинской девушки с моего фото не меняя лица в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее красное коралловое ожерелье, в волосах венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне. ♬ оригинальный звук - 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗

Сделать трендовый портрет можно не только для девушки. Если описать, как должен выглядеть мужчина, то ChatGPT сгенерирует и его фото. Так же можно создать и рождественский портрет для пары.

