Как сделать ИИ портрет в вышиванке — рождественский тренд, о котором говорят все

Новый тренд с ИИ покорил сеть — как сделать портрет в вышиванке
Накануне Рождества сеть покорил новый тренд. В TikTok, Instagram, Facebook и других популярных соцсетях чуть ли не каждый пост — портрет в украинской вышиванке и венке из калины, припорошенном снегом. Сделать такое фото с помощью искусственного интеллекта может любой желающий.
Новини.LIVE делятся инструкцией.
Как с помощью ИИ создать портрет в вышиванке
Повторить рождественский тренд поможет ChatGPT. Для начала выберите собственную фотографию, которая вам больше всего нравится. Прикрепите фото и пропишите такой промпт:
- "Сделай высококачественный портрет (high-quality studio portrait) молодой украинской девушки в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее — красное коралловое ожерелье. В волосах — венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне".
Далее отправьте запрос ChatGPT и через минуту ваш портрет будет готов. В сети пользователи один за другим делятся такими рождественскими фотографиями.
@yulya.pyrlyk
Сделай мне Высококачественный уличный портрет (High-quality studio portrait) молодой украинской девушки с моего фото не меняя лица в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее красное коралловое ожерелье, в волосах венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне #дружинавійськового🇺🇦 #жизнь_как_воно_есть #якає🤷♀️😂❣️ #тренд #GPT♬ оригинальный звук - 🏵️Українська музика🏵️
@mira_0770
Пользуйтесь😉 Сделай мне Высококачественный учный портрет (High-quality studio portrait) молодой украинской девушки с моего фото не меняя лица в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее красное коралловое ожерелье, в волосах венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне.♬ оригинальный звук - 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗
@alnaholod
Опис: Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #українськийстиль#вишиванка#українка#рекомендації♬ Щедра ніч - alyona alyona & KOLA & Jerry Heil
Сделать трендовый портрет можно не только для девушки. Если описать, как должен выглядеть мужчина, то ChatGPT сгенерирует и его фото. Так же можно создать и рождественский портрет для пары.
