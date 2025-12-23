Видео
Україна
Главная Life Новый тренд с ИИ покорил сеть — как сделать портрет в вышиванке

Новый тренд с ИИ покорил сеть — как сделать портрет в вышиванке

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:05
Как сделать ИИ портрет в вышиванке — рождественский тренд, о котором говорят все
Рождественский портрет девушки. Коллаж: Freepik/ШИ/Новини.LIVE

Накануне Рождества сеть покорил новый тренд. В TikTok, Instagram, Facebook и других популярных соцсетях чуть ли не каждый пост — портрет в украинской вышиванке и венке из калины, припорошенном снегом. Сделать такое фото с помощью искусственного интеллекта может любой желающий.

Новини.LIVE делятся инструкцией.

Читайте также:

Как с помощью ИИ создать портрет в вышиванке

Повторить рождественский тренд поможет ChatGPT. Для начала выберите собственную фотографию, которая вам больше всего нравится. Прикрепите фото и пропишите такой промпт:

  • "Сделай высококачественный портрет (high-quality studio portrait) молодой украинской девушки в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее — красное коралловое ожерелье. В волосах — венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне".

Далее отправьте запрос ChatGPT и через минуту ваш портрет будет готов. В сети пользователи один за другим делятся такими рождественскими фотографиями.

@yulya.pyrlyk

Сделай мне Высококачественный уличный портрет (High-quality studio portrait) молодой украинской девушки с моего фото не меняя лица в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее красное коралловое ожерелье, в волосах венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне #дружинавійськового🇺🇦 #жизнь_как_воно_есть #якає🤷‍♀️😂❣️ #тренд #GPT

♬ оригинальный звук - 🏵️Українська музика🏵️
@mira_0770

Пользуйтесь😉 Сделай мне Высококачественный учный портрет (High-quality studio portrait) молодой украинской девушки с моего фото не меняя лица в вышиванке с красно-черной вышивкой. На шее красное коралловое ожерелье, в волосах венок из снега и красных ягод калины. Драматическое освещение, эффект инея/снега на черном фоне.

♬ оригинальный звук - 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗
@alnaholod

Опис: Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #українськийстиль#вишиванка#українка#рекомендації

♬ Щедра ніч - alyona alyona & KOLA & Jerry Heil

Сделать трендовый портрет можно не только для девушки. Если описать, как должен выглядеть мужчина, то ChatGPT сгенерирует и его фото. Так же можно создать и рождественский портрет для пары.

Напомним, ранее мы писали о том, какие рождественские обычаи есть в разных странах. Они удивят и рассмешат.

Также мы рассказывали о том, что символизируют листья падуба. Сейчас рождественские украшения с таким декором стали трендовыми.

тренды фото искусственный интеллект ChatGPT инструкция
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
