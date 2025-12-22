Странные традиции празднования Рождества — какие обычаи есть в разных странах

Семья празднует Рождество вместе. Фото: Freepik

Рождество объединяет людей со всего мира. Это семейный праздник с особой атмосферой, подарками и обычаями. При этом в каждой стране есть свои традиции. Некоторые из них довольно странные и даже смешные.

Исландия — Йольский кот и новая одежда

Жители Исландии убеждены, что к Рождеству каждый должен иметь новую одежду. В противном случае, как говорится в старой легенде, человека съест Йольский кот — огромный и страшный зверь. Именно поэтому исландцы имеют традицию дарить друг другу новую одежду. Представить празднование Рождества без этого невозможно.

Чехия — гадание с туфелькой

Рождество в Чехии — это время для гаданий. Незамужние девушки могут узнать о своем будущем муже с помощью туфельки. Они бросают обувь через плечо, став спиной к двери. Если она падает носком к выходу, это означает, что замужество будет уже в следующем году.

Япония — Рождество с KFC

Для украинцев KFC — это обычный фаст-фуд, который считается обычной повседневной едой. А вот в Японии такой ужин напрямую связан с Рождеством. Семьи заказывают целые праздничные сеты из KFC на Рождество. Наборы с жареной курицей стали своеобразной традицией для японцев. Спрос на такую еду настолько высок, что заказы делают заранее.

Норвегия — прятки для метел

Еще одна странная традиция существует в Норвегии. Там накануне Рождества люди прячут метлы. Считается, что в эту ночь злые духи или ведьмы могут их похитить. Именно поэтому хозяева тщательно маскируют метлы, а мужчины даже могут стрелять в воздух, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Мексика — ночь редисок

В городе Оахака в Мексике 23 декабря отмечают "Ночь редисок" (Noche de Rábanos). Этот праздник имеет немало традиций. Например, люди вырезают из таких овощей разнообразные фигуры, часто на рождественскую тематику. Скульптуры могут увидеть все желающие, ведь их выставляют на всеобщее обозрение, а лучшие мастера получают подарки.

