Дивні традиції святкування Різдва — які звичаї є у різних країнах

Різдво об'єднує людей з усього світу. Це сімейне свято з особливою атмосферою, подарунками та звичаями. При цьому у кожній країні є свої традиції. Деякі з них досить дивні та навіть смішні.

Ісландія — Йольський кіт та новий одяг

Жителі Ісландії переконані, що до Різдва кожен повинен мати новий одяг. В іншому випадку, як йдеться у старій легенді, людину з'їсть Йольський кіт — величезний та страшний звір. Саме тому ісландці мають традицію дарувати одне одному новий одяг. Уявити святкування Різдва без цього неможливо.

Чехія — ворожіння з туфелькою

Різдво у Чехії — це час для ворожінь. Незаміжні дівчата можуть дізнатися про свого майбутнього чоловіка за допомогою туфельки. Вони кидають взуття через плече, ставши спиною до дверей. Якщо воно падає носком до виходу, це означає, що заміжжя буде вже наступного року.

Японія — Різдво з KFC

Для українців KFC — це звичайний фаст-фуд, який вважається звичайною повсякденною їжею. А от у Японії така вечеря напряму пов'язана з Різдвом. Сім'ї замовляють цілі святкові сети з KFC на Різдво. Набори зі смаженою куркою стали своєрідною традицією для японців. Попит на таку їжу настільки високий, що замовлення роблять заздалегідь.

Норвегія — хованки для мітел

Ще одна дивна традиція існує у Норвегії. Там напередодні Різдва люди ховають мітли. Вважається, що в цю ніч злі духи чи відьми можуть їх викрасти. Саме тому господарі ретельно маскують мітли, а чоловіки навіть можуть стріляти у повітря, аби відлякати нечисту силу.

Мексика — ніч редисок

У місті Оахака в Мексикці 23 грудня відзначають "Ніч редисок" (Noche de Rábanos). Це свято має чимало традицій. Наприклад, люди вирізають з таких овочів різноманітні фігури, часто на різдвяну тематику. Скульптури можуть побачити всі охочі, адже їх виставляють на загальний огляд, а найкращі майстри отримують подарунки.

