Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Новий тренд з ШІ підкорив мережу — як зробити портрет у вишиванці

Новий тренд з ШІ підкорив мережу — як зробити портрет у вишиванці

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:05
Як зробити ШІ портрет у вишиванці — різдвяний тренд, про який говорять усі
Різдвяний портрет дівчини. Колаж: Freepik/ИИ/Новини.LIVE

Напередодні Різдва мережу підкорив новий тренд. У TikTok, Instagram, Facebook та інших популярних соцмережах чи не кожен пост — портрет в українській вишиванці та вінку з калини, припорошеному снігом. Зробити таке фото за допомогою штучного інтелекту може будь-хто.

Новини.LIVE діляться інструкцією.

Реклама
Читайте також:

Як за допомогою ШІ створити портрет у вишиванці

Повторити різдвяний тренд допоможе ChatGPT. Для початку оберіть власну світлину, яка вам найбільше подобається. Прикріпіть фото та пропишіть такий промпт:

  • "Зроби високоякісний портрет (high-quality studio portrait) молодої української дівчини у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї — червоне коралове намисто. У волоссі — вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні".

Далі відправте запит ChatGPT й через хвилину ваш портрет буде готовий. В мережі користувачі один за одним діляться такими різдвяними світлинами.

@yulya.pyrlyk

Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #дружинавійськового🇺🇦 #життя_як_воно_є #якає🤷‍♀️😂❣️ #тренд #GPT

♬ оригінальний звук - 🏵️Українська музика🏵️
@mira_0770

Користуйтесь😉 Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/ снігу на чорному фоні.

♬ оригінальний звук - 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗
@alnaholod

Опис: Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #українськийстиль#вишиванка#українка#рекомендації

♬ Щедра ніч - alyona alyona & KOLA & Jerry Heil

Зробити трендовий портрет можна не тільки для дівчини. Якщо описати, який вигляд повинен мати чоловік, то ChatGPT згенерує і його фото. Так само можна створити й різдвяний портрет для пари.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які різдвяні звичаї є у різних країнах. Вони здивують та розсмішать.

Також ми розповідали про те, що символізує листя падуба. Зараз різдвяні прикраси з таким декором стали трендовими.

тренди фото штучний інтелект ChatGPT інструкція
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації