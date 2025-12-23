Як зробити ШІ портрет у вишиванці — різдвяний тренд, про який говорять усі

Новий тренд з ШІ підкорив мережу — як зробити портрет у вишиванці
Напередодні Різдва мережу підкорив новий тренд. У TikTok, Instagram, Facebook та інших популярних соцмережах чи не кожен пост — портрет в українській вишиванці та вінку з калини, припорошеному снігом. Зробити таке фото за допомогою штучного інтелекту може будь-хто.
Новини.LIVE діляться інструкцією.
Як за допомогою ШІ створити портрет у вишиванці
Повторити різдвяний тренд допоможе ChatGPT. Для початку оберіть власну світлину, яка вам найбільше подобається. Прикріпіть фото та пропишіть такий промпт:
- "Зроби високоякісний портрет (high-quality studio portrait) молодої української дівчини у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї — червоне коралове намисто. У волоссі — вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні".
Далі відправте запит ChatGPT й через хвилину ваш портрет буде готовий. В мережі користувачі один за одним діляться такими різдвяними світлинами.
@yulya.pyrlyk
Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #дружинавійськового🇺🇦 #життя_як_воно_є #якає🤷♀️😂❣️ #тренд #GPT♬ оригінальний звук - 🏵️Українська музика🏵️
@mira_0770
Користуйтесь😉 Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/ снігу на чорному фоні.♬ оригінальний звук - 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗
@alnaholod
Опис: Зроби мені Високоякісний вучний портрет (High-quality studio portrait) молодої української дівчини з мого фото не змінюючи обличчя у вишиванці з червоно-чорною вишивкою. На шиї червоне коралове намисто, у волоссі вінок зі снігу та червоних ягід калини. Драматичне освітлення, ефект інею/снігу на чорному фоні #українськийстиль#вишиванка#українка#рекомендації♬ Щедра ніч - alyona alyona & KOLA & Jerry Heil
Зробити трендовий портрет можна не тільки для дівчини. Якщо описати, який вигляд повинен мати чоловік, то ChatGPT згенерує і його фото. Так само можна створити й різдвяний портрет для пари.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які різдвяні звичаї є у різних країнах. Вони здивують та розсмішать.
Також ми розповідали про те, що символізує листя падуба. Зараз різдвяні прикраси з таким декором стали трендовими.
Читайте Новини.LIVE!