Что означают родинки на разных частях тела — расскажут все о человеке

Родинки могут многое рассказать о человеке. Они способны раскрыть его истинный характер, предназначение в жизни и судьбу. Многое зависит от того, где именно расположена метка на теле.

Об этом пишет Главред.

Что означают родинки на лице

На лбу:

посередине — это свидетельствует о мудрости, целеустремленности и твердом характере;

справа — судьба готовит вам богатство и успех;

слева — возможны потери и эгоистичный характер.

Родинка на висках:

это знак особой денежной удачи — в жизни вам легко будет достичь успеха.

На бровях:

в центре — решительность и лидерство, шанс получить известность;

справа — вас ждет гармония в счастливом браке;

слева — проблемы с карьерой и нерешительность.

На носу:

кончик — очень импульсивный человек;

справа — вас ждет легкое богатство, наследство;

слева — путь к успеху будет усеян препятствиями;

под носом — привлекательность и чувственность.

На щеках:

правая — вы обладаете сильным характером и обречены на финансовый успех;

левая — вы склонны к внезапным ненужным тратам, слишком вспыльчивы.

На ушах:

вы легко добьетесь в жизни успеха, все будет складываться наилучшим образом.

Что означают родинки на губах, языке, подбородке и шее

На губах:

у таких людей удивительно хороший вкус, они ценят искусство и склонны достичь успеха в кулинарной карьере.

На языке:

такие личности часто имеют проблемы с учебой.

На подбородке:

посередине — вы обожаете путешествия и вдохновляетесь ими;

справа — умеете мыслить логически и добиваться успеха благодаря дипломатии;

слева — честность и одновременно склонность к сплетням.

На шее:

спереди — всегда будет сопровождать удача, такие люди часто имеют хороший голос;

сзади — эти личности не умеют контролировать эмоции и очень вспыльчивы.

Что означают родинки на руках

На плечах:

левое — склонность к выяснению отношений, чрезмерное упрямство;

правая — такие люди умеют принимать мудрые решения и проявляют смелость.

На руках и ладонях:

на обеих руках — доброе сердце;

справа — интеллектуальность и воспитанность;

слева — возможность жить роскошно;

на ладонях — сложные испытания, которые дадут ценный опыт.

На локтях и запястьях:

локоть — неумение сидеть на одном месте, особый талант;

запястья — большой творческий потенциал.

Что означают родинки на спине, ребрах и груди

На спине:

возле позвоночника — такие люди становятся лидерами и достигают успеха;

ниже лопаток — этих личностей ждут жизненные трудности;

над лопатками — такую метку имеют стойкие и смелые люди;

справа — свидетельствует о крепком здоровье;

слева — природный дар к дипломатичности.

На ребрах:

справа — склонность ко лжи, большие внутренние страхи;

слева — необходимость прилагать больше усилий для достижения цели.

На груди:

у женщин справа — склонность к вредным привычкам;

у мужчин справа — возможные финансовые трудности;

слева — умение управлять отношениями и благоразумие.

Родинки могут указывать на судьбу человека и его характер. Однако не стоит расценивать это как приговор. В конце концов, больше всего на жизнь человека влияют его поступки.

