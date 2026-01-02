Видео
Родинки на теле — какое значение имеет каждая из них

Родинки на теле — какое значение имеет каждая из них

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 18:00
Что означают родинки на разных частях тела — расскажут все о человеке
Родинка на руке. Фото: Freepik

Родинки могут многое рассказать о человеке. Они способны раскрыть его истинный характер, предназначение в жизни и судьбу. Многое зависит от того, где именно расположена метка на теле.

Об этом пишет Главред.

Читайте также:

Что означают родинки на лице

На лбу:

  • посередине — это свидетельствует о мудрости, целеустремленности и твердом характере;
  • справа — судьба готовит вам богатство и успех;
  • слева — возможны потери и эгоистичный характер.

Родинка на висках:

  • это знак особой денежной удачи — в жизни вам легко будет достичь успеха.

На бровях:

  • в центре — решительность и лидерство, шанс получить известность;
  • справа — вас ждет гармония в счастливом браке;
  • слева — проблемы с карьерой и нерешительность.

На носу:

  • кончик — очень импульсивный человек;
  • справа — вас ждет легкое богатство, наследство;
  • слева — путь к успеху будет усеян препятствиями;
  • под носом — привлекательность и чувственность.

На щеках:

  • правая — вы обладаете сильным характером и обречены на финансовый успех;
  • левая — вы склонны к внезапным ненужным тратам, слишком вспыльчивы.

На ушах:

  • вы легко добьетесь в жизни успеха, все будет складываться наилучшим образом.

Что означают родинки на губах, языке, подбородке и шее

На губах:

  • у таких людей удивительно хороший вкус, они ценят искусство и склонны достичь успеха в кулинарной карьере.

На языке:

  • такие личности часто имеют проблемы с учебой.

На подбородке:

  • посередине — вы обожаете путешествия и вдохновляетесь ими;
  • справа — умеете мыслить логически и добиваться успеха благодаря дипломатии;
  • слева — честность и одновременно склонность к сплетням.

На шее:

  • спереди — всегда будет сопровождать удача, такие люди часто имеют хороший голос;
  • сзади — эти личности не умеют контролировать эмоции и очень вспыльчивы.

Что означают родинки на руках

На плечах:

  • левое — склонность к выяснению отношений, чрезмерное упрямство;
  • правая — такие люди умеют принимать мудрые решения и проявляют смелость.

На руках и ладонях:

  • на обеих руках — доброе сердце;
  • справа — интеллектуальность и воспитанность;
  • слева — возможность жить роскошно;
  • на ладонях — сложные испытания, которые дадут ценный опыт.

На локтях и запястьях:

  • локоть — неумение сидеть на одном месте, особый талант;
  • запястья — большой творческий потенциал.

Что означают родинки на спине, ребрах и груди

На спине:

  • возле позвоночника — такие люди становятся лидерами и достигают успеха;
  • ниже лопаток — этих личностей ждут жизненные трудности;
  • над лопатками — такую метку имеют стойкие и смелые люди;
  • справа — свидетельствует о крепком здоровье;
  • слева — природный дар к дипломатичности.

На ребрах:

  • справа — склонность ко лжи, большие внутренние страхи;
  • слева — необходимость прилагать больше усилий для достижения цели.

На груди:

  • у женщин справа — склонность к вредным привычкам;
  • у мужчин справа — возможные финансовые трудности;
  • слева — умение управлять отношениями и благоразумие.

Родинки могут указывать на судьбу человека и его характер. Однако не стоит расценивать это как приговор. В конце концов, больше всего на жизнь человека влияют его поступки.

Напомним, ранее мы писали о том, что может рассказать о характере дата рождения. Она подскажет слабые и сильные стороны человека.

Также мы рассказывали о том, какое упражнение омолодит тело на 10 лет. Его стоит делать ежедневно.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
