Главная Life "Душніла" на украинском языке — чем заменить это слово

"Душніла" на украинском языке — чем заменить это слово

ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:06
Чем заменить слово "душніла" — лучшие украинские соответствия
Девушка пишет в тетради. Фото: Freepik

Некоторые сленговые слова многим кажутся странными и непонятными. Одно из популярных среди молодежи — "душніла". В украинском языке есть несколько ярких соответствий, которые удачно заменят это слово.

Об этом пишет РБК-Україна.

Чем заменить слово "душніла"

Слово "душніла" описывает людей, которые долго что-то объясняют или придираются к мелочам. Например, "Я більше не можу розмовляти з цим душнілою, адже він виправляє кожне моє слово". Так характеризуют тех, кто излишне педантичен и всегда придерживается правил. Происходит это название от глагола "душити", ведь эти личности будто душат своими скучными или неинтересными комментариями.

При этом в украинском языке есть яркие соответствия такому слову. Назвать "душнилу" можно так:

  • "нудій", "нудик", "нудяр" — тот, кто постоянно жалуется или жалуется;
  • "нудило" — человек, который ничем не интересуется;
  • "придирок" — тот, кто придирается ко всему;
  • "нудьгар" — неинтересная и скучная личность;
  • "скиглій" — так можно описать человека, который всегда чем-то недоволен;
  • "зануда" — чрезмерно придирчивый человек, который зацикливается на мелочах.
  • "пріснище" — производное от прилагательных "пресный/песнистый", лишенный интереса;
  • "млосний" — человек в состоянии скуки;
  • "кисляй" — тот, кто имеет кислое выражение лица.

Некоторые из этих вариантов встречаются чаще, а другие — редкие. Однако ими можно ярко разбавить свою украинскую речь и сделать ее более интересной.

украинский язык советы фраза язык слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
