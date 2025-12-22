Чем заменить слово "душніла" — лучшие украинские соответствия

Девушка пишет в тетради. Фото: Freepik

Некоторые сленговые слова многим кажутся странными и непонятными. Одно из популярных среди молодежи — "душніла". В украинском языке есть несколько ярких соответствий, которые удачно заменят это слово.

Чем заменить слово "душніла"

Слово "душніла" описывает людей, которые долго что-то объясняют или придираются к мелочам. Например, "Я більше не можу розмовляти з цим душнілою, адже він виправляє кожне моє слово". Так характеризуют тех, кто излишне педантичен и всегда придерживается правил. Происходит это название от глагола "душити", ведь эти личности будто душат своими скучными или неинтересными комментариями.

При этом в украинском языке есть яркие соответствия такому слову. Назвать "душнилу" можно так:

"нудій", "нудик", "нудяр" — тот, кто постоянно жалуется или жалуется;

"нудило" — человек, который ничем не интересуется;

"придирок" — тот, кто придирается ко всему;

"нудьгар" — неинтересная и скучная личность;

"скиглій" — так можно описать человека, который всегда чем-то недоволен;

"зануда" — чрезмерно придирчивый человек, который зацикливается на мелочах.

"пріснище" — производное от прилагательных "пресный/песнистый", лишенный интереса;

"млосний" — человек в состоянии скуки;

"кисляй" — тот, кто имеет кислое выражение лица.

Некоторые из этих вариантов встречаются чаще, а другие — редкие. Однако ими можно ярко разбавить свою украинскую речь и сделать ее более интересной.

