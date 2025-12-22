Чем заменить слово "душніла" — лучшие украинские соответствия

"Душніла" на украинском языке — чем заменить это слово
Некоторые сленговые слова многим кажутся странными и непонятными. Одно из популярных среди молодежи — "душніла". В украинском языке есть несколько ярких соответствий, которые удачно заменят это слово.
Об этом пишет РБК-Україна.
Чем заменить слово "душніла"
Слово "душніла" описывает людей, которые долго что-то объясняют или придираются к мелочам. Например, "Я більше не можу розмовляти з цим душнілою, адже він виправляє кожне моє слово". Так характеризуют тех, кто излишне педантичен и всегда придерживается правил. Происходит это название от глагола "душити", ведь эти личности будто душат своими скучными или неинтересными комментариями.
При этом в украинском языке есть яркие соответствия такому слову. Назвать "душнилу" можно так:
- "нудій", "нудик", "нудяр" — тот, кто постоянно жалуется или жалуется;
- "нудило" — человек, который ничем не интересуется;
- "придирок" — тот, кто придирается ко всему;
- "нудьгар" — неинтересная и скучная личность;
- "скиглій" — так можно описать человека, который всегда чем-то недоволен;
- "зануда" — чрезмерно придирчивый человек, который зацикливается на мелочах.
- "пріснище" — производное от прилагательных "пресный/песнистый", лишенный интереса;
- "млосний" — человек в состоянии скуки;
- "кисляй" — тот, кто имеет кислое выражение лица.
Некоторые из этих вариантов встречаются чаще, а другие — редкие. Однако ими можно ярко разбавить свою украинскую речь и сделать ее более интересной.
