Україна
Головна Life "Душніла" українською мовою — чим замінити це слово

"Душніла" українською мовою — чим замінити це слово

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:06
Чим замінити слово "душніла" — найкращі українські відповідники
Дівчина пише у зошиті. Фото: Freepik

Деякі сленгові слова багатьом здаються дивними та незрозумілими. Одне з популярних серед молоді — "душніла". В українській мові є кілька яскравих відповідників, що вдало замінять це слово.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Чим замінити слово "душніла"

Слово "душніла" описує людей, які довго щось пояснюють чи чіпляються до дрібниць. Наприклад, "Я більше не можу розмовляти з цим душнілою, адже він виправляє кожне моє слово". Так характеризують тих, хто надміру педантичний та завжди дотримується правил. Походить ця назва від дієслова "душити", адже ці особистості ніби душать своїми нудними чи нецікавими коментарями.

При цьому в українській мові є яскраві відповідники такому слову. Назвати "душнілу" можна так:

  • "нудій", "нудик", "нудяр" — той, хто постійно нарікає чи скаржиться;
  • "нудило" — людина, яка нічим не цікавиться;
  • "придирок" — той, хто придирається до всього;
  • "нудьгар" — нецікава та нудна особистість;
  • "скиглій" — так можна описати людину, яка завжди чимось незадоволена;
  • "зануда" — надмірно прискіплива людина, яка зациклюється на дрібницях.
  • "пріснище" — похідне від прикметників "прісний/пісний", позбавлений інтересу;
  • "млосний" — людина у стані нудьги;
  • "кисляй" — той, хто має кислий вираз обличчя.

Деякі з цих варіантів зустрічаються частіше, а інші — рідкісні. Однак ними можна яскраво розбавити свою українську мову та зробити її цікавішою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як красиво звертатися до коханої людини. Цікаві варіанти для жінок та чоловіків.

Також ми розповідали про те, які слова з'явилися під час війни. Вони вже укорінилися в українській мові.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
