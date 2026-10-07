Как выглядит редкая гривна 1992 года, которая стоит 37 тысяч: фото

Металлическая гривна в руке. Скриншот из видео на YouTube

На первый взгляд обычная гривна может оказаться маленьким сокровищем, за которое коллекционеры готовы отдать десятки тысяч. Особенно стоит присмотреться к монетам с датой 1992 год. Среди них есть чрезвычайно редкая разновидность, цена которой может достигать 37 тысяч гривен. Самое интересное, что распознать его можно по одной детали, которую легко упустить, если смотреть только на аверс и реверс.

Как найти ценную гривну, рассказывает ресурс "Монети-ягідки", передает Новини.LIVE.

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Какая гривна 1992 года стоит до 37 тысяч

Речь идет о редкой 1 гривне 1992 года разновидности 1.1ААг. Ее ориентировочная стоимость составляет от 12 до 37 тыс. грн в зависимости от состояния и конкретного экземпляра. Главная подсказка скрыта не на лицевой стороне монеты, а на ее ребре. Ценный разновидность имеет гладкий гурт, то есть боковую поверхность без каких-либо надписей.

1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг. Фото: monety-yagidky.com.ua

Почему на монете нет надписи

Первые гривневые монеты 1992 года чеканили без надписей на гурте, ведь на тот момент еще не было необходимых инструментов для их нанесения. Впоследствии на монетном дворе начали экспериментировать с различными вариантами надписей.

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Особую ценность таким гривнам придает их редкость. Монеты 1992 года официально в обращение не вводились, а сегодня известно лишь о единичных экземплярах в частных нумизматических коллекциях.

Какие еще гривны 1992 года могут стоить дорого

Коллекционеров интересуют и некоторые другие разновидности. Например, гривна 1.1АА1 имеет надпись на гурте с датой 1992, 1994 или 1995 года. Варианты с датами 1994 и 1995 годов могут оцениваться примерно в 15–20 тыс. грн.

Еще дороже оказалась гривна разновидности 2ААд, которую перечеканили из советских 5 копеек 1990 года. В октябре 2022 года такой экземпляр продали на аукционе Violity за 82 007 грн.

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