Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Відкриття Ця гривня може коштувати 37 тисяч: як розпізнати рідкісну монету

Ця гривня може коштувати 37 тисяч: як розпізнати рідкісну монету

Ua ru
7 жовтня 2026 09:13
Який вигляд має рідкісна гривня 1992 року, яка коштує 37 тисяч: фото
Металева гривня у руці. Скриншот з відео на Youtube

Звичайна на вигляд гривня може виявитися маленьким скарбом, за який колекціонери готові віддати десятки тисяч. Особливо варто придивитися до монет із датою 1992 рік. Серед них є надзвичайно рідкісний різновид, ціна якого може сягати 37 тисяч гривень. Найцікавіше, що впізнати його можна за однією деталлю, яку легко пропустити, якщо дивитися лише на аверс і реверс.

Як знайти коштовну гривню, розповідає ресурс "Монети-ягідки", передає Новини.LIVE.

Реклама

Яка гривня 1992 року коштує до 37 тисяч

Йдеться про рідкісну 1 гривню 1992 року різновиду 1.1ААг. Її орієнтовна вартість становить від 12 до 37 тис. грн залежно від стану та конкретного екземпляра. Головна підказка захована не на лицьовій стороні монети, а на її ребрі. Цінний різновид має гладкий гурт, тобто бічну поверхню без будь-яких написів.

 

1 гривня 1992 року
1 гривню 1992 року різновиду 1.1ААг. Фото: monety-yagidky.com.ua

Чому на монеті немає напису

Перші гривневі монети 1992 року карбували без написів на гурті, адже на той момент ще не було необхідних інструментів для їх нанесення. Згодом на монетному дворі почали експериментувати з різними варіантами написів.

Читайте також:

Особливої цінності таким гривням додає їхня рідкість. Монети 1992 року офіційно в обіг не вводили, а сьогодні відомо лише про окремі екземпляри у приватних нумізматичних колекціях.

Які ще гривні 1992 року можуть дорого коштувати

Колекціонерів цікавлять і деякі інші різновиди. Наприклад, гривня 1.1АА1 має напис на гурті з датою 1992, 1994 або 1995 року. Варіанти з датами 1994 та 1995 років можуть оцінювати приблизно у 15−20 тис. грн.

Ще дорожчою виявилася гривня різновиду 2ААд, яку перекарбували з радянських 5 копійок 1990 року. У жовтні 2022 року такий екземпляр продали на аукціоні Violity за 82 007 грн.

Ділимося іншими цікавими фактами та розповідями

Як шахтар на Алясці випадково знайшов 9 кг золота та за скільки вдалося продати самородок.

У якому селі в Америці залишилася лише одна людина, яка сама собі мер, виборець та платник податків.

гривня монети цікаві факти
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації