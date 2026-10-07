Який вигляд має рідкісна гривня 1992 року, яка коштує 37 тисяч: фото

Металева гривня у руці. Скриншот з відео на Youtube

Звичайна на вигляд гривня може виявитися маленьким скарбом, за який колекціонери готові віддати десятки тисяч. Особливо варто придивитися до монет із датою 1992 рік. Серед них є надзвичайно рідкісний різновид, ціна якого може сягати 37 тисяч гривень. Найцікавіше, що впізнати його можна за однією деталлю, яку легко пропустити, якщо дивитися лише на аверс і реверс.

Як знайти коштовну гривню, розповідає ресурс "Монети-ягідки", передає Новини.LIVE.

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Яка гривня 1992 року коштує до 37 тисяч

Йдеться про рідкісну 1 гривню 1992 року різновиду 1.1ААг. Її орієнтовна вартість становить від 12 до 37 тис. грн залежно від стану та конкретного екземпляра. Головна підказка захована не на лицьовій стороні монети, а на її ребрі. Цінний різновид має гладкий гурт, тобто бічну поверхню без будь-яких написів.

1 гривню 1992 року різновиду 1.1ААг. Фото: monety-yagidky.com.ua

Чому на монеті немає напису

Перші гривневі монети 1992 року карбували без написів на гурті, адже на той момент ще не було необхідних інструментів для їх нанесення. Згодом на монетному дворі почали експериментувати з різними варіантами написів.

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Особливої цінності таким гривням додає їхня рідкість. Монети 1992 року офіційно в обіг не вводили, а сьогодні відомо лише про окремі екземпляри у приватних нумізматичних колекціях.

Які ще гривні 1992 року можуть дорого коштувати

Колекціонерів цікавлять і деякі інші різновиди. Наприклад, гривня 1.1АА1 має напис на гурті з датою 1992, 1994 або 1995 року. Варіанти з датами 1994 та 1995 років можуть оцінювати приблизно у 15−20 тис. грн.

Ще дорожчою виявилася гривня різновиду 2ААд, яку перекарбували з радянських 5 копійок 1990 року. У жовтні 2022 року такий екземпляр продали на аукціоні Violity за 82 007 грн.

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