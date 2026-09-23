Традиция женщин каян: зачем они носят на шее обручи весом до 10 кг

Женщины народа каян в традиционных нарядах с обручами на шее. Фото: shutterstock.com

Женщины народа каян, проживающего преимущественно в Мьянме и частично в Таиланде, известны далеко за пределами своих поселений. А все благодаря необычной традиции — с детства они начинают носить на шее тяжелые латунные спирали, из-за которых шея становится неестественно длинной. Вес таких украшений колеблется от нескольких килограммов до почти 10 кг. Но главный вопрос до сих пор остается открытым: это красота, собственный выбор, вынужденный труд или традиция, от которой сложно отказаться?

О противоречивой традиции женщин каян говорится в исследовании International Journal of Human Culture Studies, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зачем женщины каян носят обручи на шее

Как уже говорилось ранее, каян проживают преимущественно в Мьянме, а часть общин поселилась в Таиланде. Наибольшую известность приобрели женщины группы Kayan Lahwi. По традиции девушкам начинают надевать спирали в возрасте 5-8 лет. Мастер берет длинный латунный стержень и постепенно обкручивает его вокруг шеи, формируя сплошную спираль. Когда девушка взрослеет, старую спираль снимают и заменяют более длинной, добавляя больше витков.

Точное происхождение этого обычая утрачено в устной традиции. Одна из легенд связывает украшение с праматерью каян в облике дракона. Со временем длинная шея стала ассоциироваться прежде всего с женской красотой, принадлежностью к народу и культурной идентичностью.

Читайте также:

Женщина из племени каян в Чиангмае, Таиланд. Фото: atlasofhumanity.com

Сколько весят обручи женщин каян

Многочисленные репортажи о каян в Таиланде утверждают, что самые длинные украшения весили до 10 кг. Однако на самом деле это единичные исключения. В научном исследовании указано, что типичный вес латунной спирали у взрослой женщины не превышает 3 кг.

Действительно ли обручи удлиняют шею и как влияют на здоровье

В исследовании с участием 76 женщин каян, которые носили спирали с детства, ученые зафиксировали изменения пропорций шеи, плеч и верхней части туловища. Рентгеновские исследования также зафиксировали более низкое положение ключиц.

В небольшом исследовании 2019 года ученые заметили, что легкие и сосуды женщин со спиралями работали чуть хуже, чем у женщин каян без таких украшений.

Что на самом деле представляет собой эта традиция: красота или тяжелое бремя

Однозначного ответа нет даже среди женщин каян. Опрос показал: носящие спирали часто считают их красивыми, гордятся ими и воспринимают как часть своего тела. В то же время те же женщины называли украшение тяжелым и неудобным.

Наибольшее противоречие в том, что традиция может быть частью личной идентичности, но на решение влияют семья и ожидания общины, а в случае с каян еще и деньги и туризм.

Как туризм изменил древнюю традицию

В Таиланде необычная внешность женщин каян превратилась в туристическую достопримечательность. Это не раз вызывало дискуссии об эксплуатации людей ради фотографий и прибыли. Но для части общин традиционный образ стал способом не только зарабатывать и продавать изделия ручной работы, но и сохранять этническую идентичность.

Отказываются ли от обручей современные молодые женщины

В Мьянме этот обычай исчезает. В репортаже VOA молодые женщины объясняли свой отказ просто: обручи тяжелые, неудобные и уже не имеют для них такого значения, как для бабушек. Одна из героинь не носила их именно из-за дискомфорта, тогда как ее бабушка начала носить их в 8 лет, потому что так поступали другие девушки.

Поэтому сегодня латунная спираль может означать совершенно разные вещи: для одной женщины это красота и связь с предками, для другой — источник дохода, а для третьей — тягостный пережиток прошлого.

Делимся с вами другими интересными фактами и открытиями

Где на самом деле покоится королева Елизавета II и кто из ее близких похоронен рядом.

Какая страна напоминает узкую полосу и простирается на 4000 км вдоль океана.

Как Галилео Галилей доказал, что люди-великаны не способны выжить в реальном мире.