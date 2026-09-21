Почему гигантов не существует: Галилей объяснил это почти 400 лет назад

Галилей объясняет формулы, на заднем плане — мифический великан. Фото: ZME Science

Великаны веками фигурируют в мифах и сказках. Они встречаются и в библейских преданиях. Гигантские люди ходят, сражаются и поднимают огромные предметы. Но почти 400 лет назад ученый Галилео Галилей обратил внимание на деталь, которая разрушает этот фантастический образ.

Как Галилей доказал, что люди-великаны не способны выжить в реальном мире, рассказали специалисты на портале The Daily Galaxy, передает Новини.LIVE.

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Что Галилей понял почти 400 лет назад

В 1638 году Галилей описал эту проблему в труде "Диалоги о двух новых науках". Чтобы объяснить ее, ученый предложил представить себе обычную деревянную балку, которую постепенно увеличивают, не изменяя ее формы.

На первый взгляд кажется очевидным, что более крупная балка должна быть прочнее. Отчасти это действительно так. Если увеличить ее длину, ширину и высоту в десять раз, площадь поперечного сечения станет примерно в 100 раз больше.

Но есть одна проблема. Объем, а вместе с ним и масса такой балки, увеличится уже в 1000 раз. То есть вес растет значительно быстрее, чем способность конструкции выдерживать этот вес. В определенный момент она просто становится слишком тяжелой для самой себя.

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Тот же принцип Галилей применил к живым существам. Если представить человека ростом, например, десять или двадцать метров и просто пропорционально увеличить его тело, кости не приобретут достаточной прочности, чтобы выдержать огромную дополнительную массу.

Ноги должны были бы поддерживать значительно более тяжелое тело, суставы получали бы колоссальную нагрузку, а мышцам пришлось бы развивать гораздо большую силу для обычного движения. Следовательно, чтобы гигант из мифов мог существовать в реальном мире, его строение должно было бы существенно отличаться от человеческого.

Какой самый высокий рост человека зафиксирован

Самым высоким известным человеком в мире был американец Роберт Водлоу, родившийся в 1918 году и доживший всего до 22 лет. Его рост составлял 272 см. Он весил около 199 кг и продолжал расти почти до самой смерти из-за нарушения работы гипофиза.

Роберт Водлоу с отцом. Фото: uk.wikipedia.org

Вторым самым высоким человеком считается Джон Роган — 267 см. На третьем месте Джон Кэрролл — рост около 263,5 см.

А самой высокой женщиной считается китаянка Цзэн Цзиньлянь. Ее рост составлял 246,3 см.

С какими проблемами сталкивались люди с рекордным ростом

Люди, обладавшие рекордно большим ростом, отчасти подтверждают теорию Галилео Галилея. У них возникали проблемы с ногами, суставами и позвоночником.

Например, Водлоу было сложно передвигаться, он пользовался тростью и специальными ортезами для ног. Джон Кэрролл больше всего страдал от сильного искривления позвоночника и испытывал проблемы с передвижением. А Роган перестал нормально ходить из-за анкилоза и передвигался с помощью специальной коляски.

Природа уже демонстрирует, как работает закон Галилея

Посмотрите на слона и сравните его с собакой или кошкой. Крупное животное не выглядит просто увеличенной копией мелкого. У слонов массивные ноги и толстые кости, способные выдерживать огромный вес тела. Чем больше становится животное, тем важнее становятся такие изменения в строении.

У мелких существ все наоборот. Насекомые могут иметь чрезвычайно тонкие конечности по отношению к телу, ведь их масса очень мала. Некоторые из них даже передвигаются по стенам или поверхности воды благодаря силам, которые для крупного животного почти не имеют значения.

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