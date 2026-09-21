Чому людей-велетнів не існує: Галілей пояснив це майже 400 років тому

Галілей пояснює формули, на задньому плані — міфічний велетень. Фото: ZME Science

Велетні століттями існують у міфах та казках. Вони зустрічаються й у біблійних переказах. Гігантські люди ходять, б'ються і підіймають величезні предмети. Та майже 400 років тому вчений Галілео Галілей звернув увагу на деталь, яка руйнує цей фантастичний образ.

Як Галілей довів, що люди-велетні не здатні вижити у реальному світі, розповіли фахівці на порталі The Daily Galaxy, передає Новини.LIVE.

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Що Галілей зрозумів ще майже 400 років тому

У 1638 році Галілей описав цю проблему у праці "Діалоги про дві нові науки". Щоб пояснити її, вчений запропонував уявити звичайну дерев'яну балку, яку поступово збільшують, не змінюючи її форми.

На перший погляд здається очевидним, що більша балка має бути міцнішою. Частково це справді так. Якщо збільшити її довжину, ширину і висоту у десять разів, площа поперечного перерізу стане приблизно у 100 разів більшою.

Але є одна проблема. Об'єм, а разом із ним і маса такої балки, збільшиться вже у 1000 разів. Тобто вага росте значно швидше, ніж здатність конструкції цю вагу витримувати. У певний момент вона просто стає занадто важкою для самої себе.

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Чому людина-велетень не могла б бути просто великою людиною

Той самий принцип Галілей застосував до живих істот. Якщо уявити людину заввишки, наприклад, десять чи двадцять метрів і просто пропорційно збільшити її тіло, кістки не отримають достатньої міцності, щоб витримати величезну додаткову масу.

Ноги мали б підтримувати значно важче тіло, суглоби отримували б колосальне навантаження, а м'язам довелося б створювати набагато більшу силу для звичайного руху. Отже, щоб велетень із міфів міг існувати у реальному світі його будова мала б суттєво відрізнятися від людської.

Який зафіксовано найвищій зріст людини

Найвища відома людина у світі американець Роберт Водлоу, який народився 1918 року та дожив всього до 22 років. Його зріст становив 272 см. Він важив близько 199 кг і продовжував рости майже до самої смерті через порушення роботи гіпофіза.

Роберт Водлоу з батьком. Фото: uk.wikipedia.org

Другою найвищою людиною вважається Джон Роган — 267 см. На третьому місці Джон Керролл — зріст близько 263,5 см.

А найвищою жінкою вважають китаянку Цзен Цзіньлянь. Її зріст становив 246,3 см.

З якими проблемами стикалися люди з рекордним зростом

Люди, які мали рекордно великий зріст, частково підтверджують теорію Галілео Галілея. У них виникали проблеми з ногами, суглобами та хребтом.

До прикладу, Водлоу було складно пересуватися, він користувався тростиною та спеціальними ортезами для ніг. Джон Керролл найбільше страждав від сильного викривлення хребта й мав проблеми з пересуванням. А Роган перестав нормально ходити через анкілоз і пересувався за допомогою спеціального візка.

Природа вже показує, як працює закон Галілея

Подивіться на слона і порівняйте його із собакою або котом. Велика тварина не виглядає просто збільшеною копією маленької. У слонів масивні ноги та товсті кістки, здатні підтримувати величезну вагу тіла. Чим більшою стає тварина, тим важливішими стають такі зміни у будові.

У дрібних істот усе навпаки. Комахи можуть мати надзвичайно тонкі кінцівки відносно тіла, адже їхня маса дуже мала. Деякі з них навіть пересуваються по стінах або поверхні води завдяки силам, які для великої тварини майже не мають значення.

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