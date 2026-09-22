Где на самом деле похоронена Елизавета II и почему её могилы нет в Вестминстере

Церемония похорон Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Коллаж: Новости.LIVE

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, а 19 сентября мир наблюдал, как Её Величество провожали в последний путь. Последним местом упокоения монархини стала небольшая семейная часовня.

Где же на самом деле покоится королева и кто из её близких похоронен рядом, сообщает официальный сайт британской королевской семьи, передаёт Новости.LIVE.

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Как и где проходили государственные похороны Елизаветы II

Фактически состоялось две церемонии прощания: государственная, за которой мог наблюдать весь мир, и закрытая семейная, где ближайшие родственники могли попрощаться без посторонних глаз.

Государственная церемония началась 19 сентября в 11:00 в Вестминстерском аббатстве. Это место имело для королевы особое значение: здесь в 1947 году она вышла замуж за принца Филиппа, а в 1953 году была коронована. Поэтому символично, что именно в Вестминстере её провожали в последний путь. Но место её упокоения находится не здесь.

После официальной службы гроб доставили в Виндзорский замок. В 16:00 в часовне Святого Георгия состоялась церемония прощания. С гроба сняли корону, королевский скипетр и жезл, после чего его опустили в Королевский склеп. Позже тем же вечером семья провела закрытую церемонию погребения.

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Где на самом деле похоронена Елизавета II

Королева покоится в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая является частью часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Именно сюда после частной службы перенесли гроб Елизаветы II.

Кто похоронен рядом с королевой

Место последнего упокоения монархини фактически стало небольшой семейной усыпальницей. Рядом с ней похоронен её супруг, принц Филипп. После его смерти в 2021 году гроб временно поместили в Королевский склеп. После смерти Елизаветы II останки принца перенесли в семейную часовню, чтобы супруги покоились вместе.

Рядом похоронены и родители королевы — Георг VI и королева Елизавета, известная как королева-мать. В этой же часовне хранятся прах младшей сестры монархини, принцессы Маргарет. Она умерла в 2002 году и была кремирована, что для британской королевской семьи было нетипичным решением.

Почему Елизавету II не похоронили в Вестминстерском аббатстве

Вестминстерское аббатство на протяжении веков было усыпальницей английских монархов, но эта традиция фактически прекратилась ещё в XVIII веке. Последним британским монархом, похороненным здесь, стал Георг II в 1760 году. Впоследствии Виндзор превратился в одно из главных мест захоронения членов королевской семьи.

Сама Елизавета II хотела, чтобы её государственные похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве, где прошли два определяющих события её жизни — свадьба и коронация. Но последний путь завершился в Виндзоре, где она навсегда осталась рядом со своей семьёй.

Смотрите видео о том, как выглядит могила Елизаветы II:

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