Де насправді похована Єлизавета II і чому її могили немає у Вестмінстері

Церемонія похорону Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Колаж: Новини.LIVE

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а 19 вересня світ спостерігав, як Її Величність проводжали в останню путь. Останнім місцем спочинку монархині стала невелика родинна каплиця.

Де ж насправді спочиває королева та хто з її близьких похований поруч, повідомляє офіційний сайт британської королівської родини, передає Новини.LIVE.

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Як і де проходив державний похорон Єлизавети II

Фактично було дві церемонії прощання: державна, за якою міг спостерігати світ та закрита сімейна, де найближчі могли попрощатися без сторонніх очей.

Державна церемонія розпочалася 19 вересня об 11:00 у Вестмінстерському абатстві. Це місце мало для королеви особливе значення: тут у 1947 році вона одружилася з принцом Філіпом, а в 1953 році була коронована. Тож символічно, що саме у Вестмінстері її проводжали в останню путь. Але місце її спочинку не тут.

Після офіційної служби труну доправили до Віндзорського замку. О 16:00 у каплиці Святого Георгія відбулася церемонія прощання. З труни зняли корону, королівську державу та скіпетр, після чого її опустили до Королівського склепу. Пізніше того ж вечора родина провела закриту церемонію поховання.

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Де насправді похована Єлизавета II

Королева спочиває у Меморіальній каплиці короля Георга VI, що є частиною каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Саме сюди після приватної служби перенесли труну Єлизавети II.

Хто похований поруч із королевою

Місце останнього спочинку монархині фактично стало невеликою родинною усипальницею. Поруч із нею похований її чоловік, принц Філіп. Після його смерті у 2021 році труну тимчасово помістили до Королівського склепу. Після смерті Єлизавети II останки принца перенесли до родинної каплиці, щоб подружжя спочивало разом.

Поруч поховані й батьки королеви — Георг VI та королева Єлизавета, відома як королева-мати. У цій же каплиці зберігається прах молодшої сестри монархині, принцеси Маргарет. Вона померла у 2002 році та була кремована, що для британської королівської родини було нетиповим рішенням.

Чому Єлизавету II не поховали у Вестмінстерському абатстві

Вестмінстерське абатство століттями було усипальницею англійських монархів. А у XVIII столітті ця традиція обірвалася. Останнім британським монархом, похованим тут, став Георг II у 1760 році. Надалі на головне місце поховання членів королівської родини перетворився Віндзор.

Сама Єлизавети II хотіла, щоб її державний похорон відбувся у Вестмінстерському абатстві, де пройшли дві визначальні події її життя, весілля та коронація. Але спочинок вона знайшла у Віндзорі, де назавжди залишилася поруч зі своєю родиною.

Дивіться відео, як виглядає могила Єлизавети ІІ:

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