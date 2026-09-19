Чарлі Чаплін програв своїм двійникам у конкурсі: що казав сам актор

Чарлі Чаплін на конкурсі двійників. Фото: facebook.com/MindsetTherapy

Уявіть, що ви настільки відомі, що люди по всьому світу копіюють вашу ходу, одяг і навіть вуса. А потім ви таємно приходите на конкурс власних двійників і програєте. Саме таку історію вже понад сто років розповідають про Чарлі Чапліна. За однією версією, актор посів третє місце, за іншою аж двадцяте. Та найцікавіше з'ясувалося значно пізніше, коли про знаменитий конкурс запитали самого Чапліна.

Про курйозну історію розповів офіційний сайт Charlie Chaplin, передає Новини.LIVE.

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Як з'явилася історія про програш Чарлі Чапліна власним двійникам

На піку популярності актора світ буквально охопила Чапліноманія. Люди наслідували його знаменитого Бродягу, з'являлися двійники, підроблені фільми та численні конкурси на найкращого Чарлі Чапліна.

Найраніша відома згадка про курйоз датується 1918 роком. Згідно з газетними вирізками з архіву Чапліна, акторка Мері Пікфорд начебто розповіла на вечері в Лондоні, що Чарлі таємно взяв участь у конкурсі на найкращу ходу Чапліна на ярмарку у США. Справжню зірку журі нібито не впізнало, а сам актор посів лише двадцяте місце. Історію швидко підхопила британська преса, а з роками вона почала змінюватися.

Син актора Чарльз Чаплін молодший у книзі My Father, Charlie Chaplin вже писав, що батько став третім. За його словами, конкурс проходив у знаменитому Grauman's Chinese Theatre у Голлівуді. Та тут з'являється серйозна невідповідність. Син Чапліна, який народився 1925 року, стверджував, що конкурс відбувся ще до його народження. Тоді як театр відкрили лише 1927 року.

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Що про конкурс казав сам Чарлі Чаплін

Найважливіший коментар з цього приводу залишив сам актор у 1966 році в інтерв'ю Річарду Меріману. Чаплін згадав розповідь про конкурс, де він нібито посів третє місце, саме як легенду. Актор пояснив, що багато працював цілими днями й навряд чи захотів би після цього йти на конкурс та знову грати Чарлі Чапліна.

Тож знаменита історія, найімовірніше, ніколи не траплялася. Але вона виявилася настільки вдалою, що продовжує звучати як правда вже понад століття.

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